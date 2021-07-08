Книга Мендель: стало известно, как выглядит и сколько стоит творение экс-секретарши Зеленского

Бывшая пресс-секретарша шестого украинского президента Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии "Каждый из нас - президент". Творение бывшей секретарши Владимира Зеленского выдал в свет "Клуб семейного досуга".

В сети уже появилась обложка книги Мендель и информация о формате, цене и начале продаж. Обо всем этом сообщило издательство в своем интернет-магазине.

Так, как стало известно, книга экс-секретарши Зеленского имеет 288 страниц, она издана в твердом переплете форматом 135х205 мм.

Сама обложка выполнена в "бизнесовых" сине-белых тонах. Цвет шрифта – белый, что считается не очень удобным для чтения. На обложке изображена Юлия Мендель в синем пиджаке и белой блузке с довольно глубоким декольте.

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Интересно, что на произведении стоит возрастное ограничение – читать его рекомендуют тем, кому уже исполнилось 16 лет.

Продажи книги Мендель стартуют уже с 11 июля, по клубной цене в 190 гривен. Заказать издание можно уже сейчас или указать адрес и получить уведомления о старте продаж.

Как призналась сама автор, готовила она свою книгу к изданию с большим трудом целых два года. В ней она рассказала о непростой судьбе, полной противоречий и приключений, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

Напомним, Мендель представила отрывок из книги о своей жизни и работе с Зеленским.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Офисе президента рассказали, почему Юлия Мендель покинула пост прессекретарши Владимира Зеленского.