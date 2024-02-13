Материнская любовь творит чудеса. Как учительница из Кривого Рога ведет уроки из палаты тяжелораненого сына, потерявшего глаз и руку на войне

Мать тяжелораненого воина Владимира Вера Григорьевна пытается всеми силами поддержать и помочь реабилитироваться сыну, потерявшему на фронте глаз и руку. Благодаря ее заботливости и титанической работе врачей военный уже умеет пересаживаться с кровати в кресло колесное. Впрочем, из-за постоянного пребывания Веры Григорьевны в реабилитационном центре рядом с сыном, она пытается работать учительницей дистанционно.

У женщины есть свое рабочее место в палате – подоконник, из которого проводит уроки школьникам из Кривого Рога. "Этот [подоконник] мой рабочий стол. Есть у меня планшет, интернет и мои учебники. Учебники я с собой из Днепропетровщины привезла. Я не могу без учебника, мне так лучше", – рассказала она Суспільному.

Воин Владимир в июле 2023 года в результате сильного обстрела потерял правую руку, часть пальцев на левой руке, глаз и изуродовал тело, когда спасал собрата. "Был прилет. Задело одного из моих коллег. Я подбежал его спасать, взял его за петлю на бронежилете и был еще один прилет. Я очень счастлив, что он остался жив", – признался Владимир ТСН.

Вероятно, тяжелые ранения получил именно на востоке Украины, воюя против российских захватчиков. На фронте он был разведчиком, сначала в Херсонской области, а впоследствии между Соледаром и Бахмутом. Дважды получал ранения, а из-за последнего, третьего, пришлось попасть на реабилитацию.

В начале полномасштабной войны России против Украины Владимира отказывались брать в ряды Вооруженных Сил из-за состояния здоровья. Поэтому он отправился в партизаны, чтобы корректировать удары украинских военных на Херсонщине. "Враг остановился на границе моего родного села. Я охотник, знаю все тропы, все входы и выходы", – рассказал военный. Впоследствии россияне узнали, кто их сдает, и начали охотиться на военного, но тот уже был в составе ВСУ.

После третьего ранения и эвакуации Вера Григорьевна не отходила от сына ни на минуту. Из-за обстрела сильно изуродовало ногу Владимира. Хирургам чудом удалось ее спасти, восстановив кость и пересадив мягкие ткани, сообщил #ШОТАМ. В дальнейшем – реабилитация и установка протеза руки.

Впрочем, мужчина не планирует оставлять военное дело. Он мечтает вернуться в армию, чтобы помогать собратьям и сыну, ныне воюющему за свободу Украины.

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