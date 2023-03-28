Без отца остались трое детей: на Волыни простились с погибшим Героем Василием Збудовским. Фото и видео

В воскресенье, 26 марта, в Волынской области провели в последний путь украинского героя Василия Збудовского. Мужчина погиб 22 марта в боях с российскими оккупантами на Харьковщине.

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Об этом сообщили на странице Марьяновского поселкового совета в Facebook. Жизнь 44-летнего воина оборвалась вследствие вражеского обстрела Купянского района Харьковской области. Василий тогда выполнял боевое задание возле населенного пункта Ольшана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Герой жил в селе Борочиче Луцкого района. У мужчины остались мать, жена и трое детей.

"Мама, жена, родственники, друзья, односельчане, одноклассники, боевые побратимы попрощались с Василием Збудовским, который погиб, защищая нашу Родину, за Украину от российского агрессора", – сказано в сообщении.

25 и 26 марта в Марьяновской поселковой территориальной общине были объявлены днями траура.

Василий Збудовский был участником АТО (ООС) и настоящим патриотом Украины. С началом полномасштабной войны он снова пошел защищать Родину от агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ровенской области простились с украинским военным Василием Жданюком. Защитник погиб в боях с российскими оккупантами на Сумщине.

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