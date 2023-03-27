''Был любящим отцом и искренним патриотом'': в Ривненской области попрощались с воином, погибшим на Сумщине. Фото

В селе на Гощанщине, что в Ривненской области, попрощались с украинским военным Василием Жданюком. Защитник погиб в боях с российскими оккупантами в Сумской области.

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Об этом сообщает издание RIVNE.MEDIA. У погибшего остались жена Ирина, сын Игорь и дочь Анна.

Жданюк с первых дней полномасштабной агрессии России встал на защиту Родины. Он погиб 19 марта 2023 года во время выполнения боевого задания неподалеку от с. Атинское Сумской области.

Отмечается, что Василий Жданюк был любящим отцом и заботливым мужем, хорошим другом, настоящим искренним патриотом, который больше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее.

В последний путь Героя провели с военными почестями. В знак особого уважения в последний раз для Героя прозвучали Государственный гимн и военный салют.

Напомним, в Закарпатье в селе Сасово похоронили украинского защитника Владислава Киша, который служил в Государственной пограничной службе. Парень погиб на фронте в Луганской области 20 марта 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Александр Цахнив погиб в бою на Бахмутском направлении, защищая родной край от российского нашествия. Он встал в ряды ВСУ и боролся за свободный Донбасс, за него и отдал жизнь.

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