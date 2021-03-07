"Масляна" или "Масниця": как правильно называть праздник в Украине

В понедельник, 8 марта, в Украине начинается неделя Масленицы. Этот праздник известен под названиями Сырная седмица и Сырная (Сыропустная) неделя, а в украинском языке также различают варианты "Масляна" и "Масниця".

В чем разница между ними и какой является наиболее правильным, разбирался OBOZREVATEL.

Последняя неделя перед Великим постом в настоящее время в Украине более известна под названием "Масляна" – хотя в старину ее так называли лишь в приграничных с Россией регионах.

На остальных украинских территориях использовалось название "Масниця". В народе было принято лепить вареники и другие блюда с творогом, от которых с наступлением поста следовало отказаться.

Вареники на "Масницю" в Украине готовили не случайно: это старейшее украинское обрядовое блюдо, согласно одной из версий, символизировало месяц (Великий пост обычно начинается за несколько дней до весеннего равноденствия).

Кроме того, в это время украинцы отмечали "Колодий", или "Колодку": замужние женщины готовили пышное застолье, украшали полено или колодку ленточками и обходили дома незамужних парней или девушек, чтобы в шуточной форме "наказать" их.

Похожие обычаи существовали в Хорватии и Словении, однако в России ничего подобного не было. Во времена СССР празднование Масленицы культивировалось на государственном уровне – с российскими традиционными блинами.

В связи с этим многие украинские этнологи полагают, что слово "Масляна" могло появиться в результате адаптации российской "Масленицы" и что украинцам в этом плане следует возрождать собственные исконные традиции.

"Путаница между праздниками могла возникнуть и из-за схожести названий, поскольку Масленица – от русского слова "масло", то есть растительное масло, на котором и готовят блины; а украинское название "Масниця" – от слова "масний", то есть жирный", – объяснил ZAXID.NET львовский исследователь Игорь Бущак.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, истории и запретах празднования Масленицы в Украине. Это один из самых веселых народных праздников, в течение которого верующим нельзя есть мясо, но можно – творог, сыр, масло, молоко и другие молочные продукты.