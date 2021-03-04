Масленица в 2021 году по дням: традиции и строгие запреты праздника

Масленица в 2021 году приходится на период с 8 по 14 марта. Это один из самых веселых народных праздников, который также известен как Сырная седмица. В течение всей Масленичной недели верующим нельзя есть мясо, однако разрешены сыры, масло, молоко и другие молочные продукты.

Дата Масленицы ежегодно выпадает на разные дни, поскольку зависит от даты Пасхи. А после завершения праздника у православных начинается Великий пост, цель которого – подготовка к Светлому Христову Воскресенью. О традициях и запретах, а также о том, что символизируют дни Масленичной недели, рассказывает OBOZREVATEL.

Масленица в Украине отмечалась еще в дохристианские времена и была посвящена языческим богам Ярилу и Велесу. Один из главных атрибутов праздника – блины – символизировали солнце, которое разгорается все ярче ранней весной.

С принятием христианства праздник приобрел новый смысл, хотя сохранил в себе многие языческие обряды и обычаи. Так, Сырная седмица в церковной традиции завершает подготовку к Великому посту, во время которого люди должны приблизиться к прощению, покаянию и примирению с ближними.

В течение Масленичной недели хозяйки стараются хотя бы раз приготовить главное праздничное блюдо – блины с различными начинками (кроме мясной), угостив ими близких.

Первый блин по обычаю отдают нищему, чтобы он вспомнил всех умерших родных, или птичке, улетающей в небо.

Также на Масленицу принято готовить и другую выпечку: оладьи, сырники, пироги, вареники, пончики. В последний день Масленичной недели, Прощеное воскресенье, главным блюдом является яичница.

Сжигание чучела – один из старинных обычаев Масленицы, который символизирует прощание с холодами и пробуждение весны.

Масленичная неделя делится на два периода. Первые три дня (Узкая Масленица) принято заниматься работой и хозяйством, остальные четыре (Широкая Масленица) – устраивать веселые гуляния. При этом каждый отдельный день Масленичной недели имеет свои особенности.

В первый день Сырной седмицы хозяйки заготавливают продукты для праздника, жарят блины. Также в центре села или города устанавливают соломенное чучело в женском платье, которое остается там до окончания Масленицы. Небольшую куклу можно поставить и в доме на видном месте: считается, что она приносит достаток и благополучие.

Этот день посвящали сватовству, чтобы после окончания Великого поста, на Красную горку (первое воскресенье после Пасхи), сыграть свадьбу.

Лакомка, или Скоромная середа. В этот день зятья по традиции ходили к теще на блины.

Разгуляй, или Широкий четверг – четвертый день Масленицы, в который все работы по дому должны быть окончены. Начинаются веселые гуляния: катания на лошадях, кулачные бои, соревнования, разведение костра и прыжки через огонь.

В этот день уже теща с родственниками и подругами шла в гости к зятю на блины, которые пекла ее дочь.

Невестки приглашают на блины золовок и дарят им подарки, чтобы показать свое расположение. Церковь отмечает Собор всех преподобных отцов.

В последний день Масленичной недели люди традиционно просят друг у друга прощения, чтобы очистить душу от обид к началу Великого поста. А вечером проходят гуляния, на которых устраивают проводы зимы, сжигая чучело Масленицы.

Ссориться, злиться, сквернословить.

Употреблять мясо.

Принимать гостей в неубранном доме.

Переедать. Чревоугодие является одним из смертных грехов, что особенно актуально в преддверии Великого поста.

Блины получаются красивыми, пышными и удачно пекутся – год будет благополучным.

Чем вкуснее блины – тем больше денег и благополучия будет в семье.

Слишком тонкие, скомканные, толстые или бесформенные блины – к неприятностям.

Высокая горка блинов – к благополучию и хорошему урожаю, низкая – к плохому.

Холодно на Масленицу – лето будет погожим, дождливо – к изобилию грибов осенью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт блинов к Масленице, которые готовит королева Великобритании Елизавета II. Им она лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, 34-м президентом США.