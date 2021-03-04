Масленица в 2021 году по дням: традиции и строгие запреты праздника
Масленица в 2021 году приходится на период с 8 по 14 марта. Это один из самых веселых народных праздников, который также известен как Сырная седмица. В течение всей Масленичной недели верующим нельзя есть мясо, однако разрешены сыры, масло, молоко и другие молочные продукты.
Дата Масленицы ежегодно выпадает на разные дни, поскольку зависит от даты Пасхи. А после завершения праздника у православных начинается Великий пост, цель которого – подготовка к Светлому Христову Воскресенью. О традициях и запретах, а также о том, что символизируют дни Масленичной недели, рассказывает OBOZREVATEL.История Масленицы
Масленица в Украине отмечалась еще в дохристианские времена и была посвящена языческим богам Ярилу и Велесу. Один из главных атрибутов праздника – блины – символизировали солнце, которое разгорается все ярче ранней весной.
С принятием христианства праздник приобрел новый смысл, хотя сохранил в себе многие языческие обряды и обычаи. Так, Сырная седмица в церковной традиции завершает подготовку к Великому посту, во время которого люди должны приблизиться к прощению, покаянию и примирению с ближними.
В течение Масленичной недели хозяйки стараются хотя бы раз приготовить главное праздничное блюдо – блины с различными начинками (кроме мясной), угостив ими близких.
Первый блин по обычаю отдают нищему, чтобы он вспомнил всех умерших родных, или птичке, улетающей в небо.
Также на Масленицу принято готовить и другую выпечку: оладьи, сырники, пироги, вареники, пончики. В последний день Масленичной недели, Прощеное воскресенье, главным блюдом является яичница.
Сжигание чучела – один из старинных обычаев Масленицы, который символизирует прощание с холодами и пробуждение весны.
Масленичная неделя делится на два периода. Первые три дня (Узкая Масленица) принято заниматься работой и хозяйством, остальные четыре (Широкая Масленица) – устраивать веселые гуляния. При этом каждый отдельный день Масленичной недели имеет свои особенности.Понедельник – встреча
В первый день Сырной седмицы хозяйки заготавливают продукты для праздника, жарят блины. Также в центре села или города устанавливают соломенное чучело в женском платье, которое остается там до окончания Масленицы. Небольшую куклу можно поставить и в доме на видном месте: считается, что она приносит достаток и благополучие.
Этот день посвящали сватовству, чтобы после окончания Великого поста, на Красную горку (первое воскресенье после Пасхи), сыграть свадьбу.
Лакомка, или Скоромная середа. В этот день зятья по традиции ходили к теще на блины.
Разгуляй, или Широкий четверг – четвертый день Масленицы, в который все работы по дому должны быть окончены. Начинаются веселые гуляния: катания на лошадях, кулачные бои, соревнования, разведение костра и прыжки через огонь.Пятница – тещины вечерки
В этот день уже теща с родственниками и подругами шла в гости к зятю на блины, которые пекла ее дочь.
Невестки приглашают на блины золовок и дарят им подарки, чтобы показать свое расположение. Церковь отмечает Собор всех преподобных отцов.Прощеное воскресенье (Проводы)
В последний день Масленичной недели люди традиционно просят друг у друга прощения, чтобы очистить душу от обид к началу Великого поста. А вечером проходят гуляния, на которых устраивают проводы зимы, сжигая чучело Масленицы.
Ссориться, злиться, сквернословить.
Употреблять мясо.
Принимать гостей в неубранном доме.
Переедать. Чревоугодие является одним из смертных грехов, что особенно актуально в преддверии Великого поста.
Блины получаются красивыми, пышными и удачно пекутся – год будет благополучным.
Чем вкуснее блины – тем больше денег и благополучия будет в семье.
Слишком тонкие, скомканные, толстые или бесформенные блины – к неприятностям.
Высокая горка блинов – к благополучию и хорошему урожаю, низкая – к плохому.
Холодно на Масленицу – лето будет погожим, дождливо – к изобилию грибов осенью.
Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт блинов к Масленице, которые готовит королева Великобритании Елизавета II. Им она лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, 34-м президентом США.