Маркив забрал новорожденного сына с женой из роддома: родители назвали имя малыша. Видео

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого в Италии судили по сфабрикованным Россией доказательствами, в понедельник, 25 октября, забрал из родильного центра в столице новорожденного сына и жену. Малыша назвали Орестом.

Как сообщается в сюжете ТСН, молодые родители признались, что долго не могли подобрать имя для сына. Они решили. что малыш будет Орестом уже после его рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Знакомьтесь, это юный Маркив Орест Витальевич", – cказав у родильного нацгвардеец, добавив, что решил дать сыну украинское имя.

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У перинатального центра семью Маркивых встречали родные и друзья. Жена Виталия, Диана, не сдерживала слез и отметила, что раньше таких эмоций, как после рождения первенца, не испытывала.

"Эмоции такие, что ни с чем нельзя сравнить", – сказала женщина. Крестными Ореста станут сослуживец нацгвардейца и давняя подруга семьи.

"Будем полностью планировать нашу жизнь вокруг маленького Маркива", – отметил боец.

Отметим, что малыш родился 21 октября. Ранее Маркив рассказывал, сын имеет 56 сантиметров роста и 4250 килограммов веса. Сам нацгвардеець находился на родах и поддерживал жену.

Диана Маркив в тот день в сети поделилась фото сына в больничной кроватке. На нем видно мальчика в синем костюмчике и синей шапке. Лицо ребенка было закрыто карточкой информации о новорожденном.

Напомним, бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

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