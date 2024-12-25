Маланки и Василия: когда отмечают по новому календарю

Праздники Маланки и Василия, хотя и являются двумя отдельными событиями, тесно переплелись в народной традиции и отмечаются друг за другом, образуя одно большое зимнее празднование.

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В этом году, с переходом на новый церковный календарь, дать праздники сместились, однако часть украинцев продолжает придерживаться старого стиля. OBOZ.UA расскажет об истории, традициях и запретах, связанных с этими давними праздниками.

Когда Маланки и Василия 2024-2025

По новому стилю Маланку отмечают 31 декабря, а Василия – 1 января, что совпадает с началом Нового года. Однако значительная часть верующих продолжает праздновать по старому стилю, соответственно 13 и 14 января, в канун и в день Старого Нового года.

Щедрый вечер и традиции празднования Маланки

Народное название вечера накануне Василия – Щедрый вечер, или богатый Сочельник. В это время семьи собираются за праздничным столом, на котором обязательно присутствует щедрая кутья и компот. По древним верованиям, на праздничном столе не должно быть блюд из птицы и рыбы.

После ужина существует обычай просить прощения друг у друга. Молодежь, переодевшись в праздничные костюмы, отправляется щедровать от заката до полуночи, они поют щедривки, отгоняя нечистую силу и поздравляя всех с праздником. Хозяева щедро угощают сладостями и мелкими деньгами. Еще одна традиция Маланки – обход хозяйкой каждой комнаты в доме с тремя зажженными свечами для защиты от злых духов.

Традиции празднования Василия

В ночь с Маланки на Василия существовал обычай сжигать старую одежду и одевать новую, символизируя начало новой жизни. Незамужние девушки в это время прибегали к гаданиям. После полуночи или рано утром на Василия мужчины отправлялись "засевать" дома соседей, родственников и друзей, рассыпая зерно и произнося пожелания счастья, здоровья и благополучия в новом году.

Считается хорошей приметой, если первым порог дома в новом году переступит мужчина. Поэтому "засевать" ходили только ребята и мужчины. День Василия также считается удачным для сватовства.

Гадания на Маланки

Ночь из Маланки на Василия считается временем магии и гаданий, особенно любовью и браком. Существует поверье, что в эту ночь нечистая сила ворует Луну, а из загробного мира выходят духи.

Гадание с сапогом:

Для этого гадания в полночь нужно бросить свой сапог с порога дома на улицу. В каком направлении укажет носок сапога, оттуда и ждать сватов.

Гадание на воске:

Растопленный воск выливают в чашку с водой, а затем толкуют образовавшиеся фигуры. Считается, что все, что наворожено на воске, обязательно сбудется.

Гадание на рисе:

Загадав желание, крупу высыпают на стол и перечисляют количество темных зерен. Парное количество означает, что желание сбудется, нечетное – нет.

Запреты и суеверия на Маланки и Василия

Существует ряд запретов и предрассудков, связанных с празднованием Маланки и Василия:

Нельзя выносить мусор, особенно вечером.

Нельзя ссориться и ругаться.

Не стоит брать и давать взаймы.

Нельзя одевать старую и темную одежду.

Нельзя вслух называть число "тринадцать".

Женщинам нельзя засевать.

Нельзя перечислять маленькие монеты.

Помолвка на Василия приведет к счастливому браку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда и как отмечают Щедрый вечер в Украине.

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