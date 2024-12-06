Маланки или Щедрый вечер: когда празднуют в 2024 году

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Праздник Маланки, который еще называют Щедрый вечер или Щедрая кутья, теперь приходится на последний день года – 31 декабря. Традиции Маланки имеют давнюю многовековую историю и происходят из славянских обрядов дохристианских времен.

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Щедрый вечер празднуют уже после рождественского поста, так что на столе, кроме кутьи, должно быть множество разнообразных блюд, в том числе и мясных. OBOZ.UA рассказывает, когда и как отмечают Щедрый вечер в Украине.

История праздника Маланки

Праздник связывают с богиней плодородия Мокоши. Существовала также легенда о том, что однажды Маланку похитил злой змей, а Василий спас девушку, поэтому в народе закрепилось название "день Василия и Маланки".

Щедрый вечер символизирует достаток и изобилие. В церквях проходят торжественные богослужения. Дома, как и на Сочельник, готовят кутью, но блюда на столе не должны быть постными, поэтому можно подавать вареники, жаркое, домашнюю колбаску, блины, пироги и т.д. Праздник имеет много обрядовых игр, переодеваний и песен.

После крещения Киевской Руси многие языческие праздники "переработали" на христианский мотив, поэтому в этот день отмечают день святой Мелании Римлянки.

Щедрование на Маланки

Уже после ужина начинались обрядовые щедрования. Есть традиция выносить дидуха – это сноп пшеницы, который вносят на Сочельник. По поверью, на Щедрый вечер, как и на Рождество, даже животные начинают разговаривать, так что хозяин должен и их угостить вкусностями.

С первой звездой дети и молодежь ходили от дома к дому, пели щедривки. Поздравляли хозяев добрыми словами, желали богатства и достатка. Хозяева должны были угостить их конфетами или дать деньги. .

Особым элементом было так называемое вождение козы. Это рождественская интермедия, театрализованное представление, которое содержало таких персонажей: козу, Маланку и Василия, деда и бабушку, кота и цыган. Действо сопровождалось песнями и шутками.

По традиции щедровать начинали вечером 31 декабря, а утром 1 января мальчики, юноши и мужчины шли "засевать".

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