Максимально легкий день: астрологиня дала прогноз на субботу

Впереди – дни трансформаций и значительных энергетических колебаний. Предновогодний период – время подведения итогов и определения и формулировки планов на следующие 12 месяцев.

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Специально для OBOZ.UA астрологиня и нумерологиня Исита Гая рассказала, какой будет суббота, 14 декабря. Также она посоветовала практики, которые будут особенно эффективны в этот день.

Энергии будут постоянно меняться, так что начнутся настоящие эмоциональные качели. На этой неделе вы можете почувствовать как большой сброс отрицательной энергии, что приведет к легкости и освобождению, так и возвращение старых триггеров. Важно уметь избавляться от того, что уже не нужно и излишне. Некоторые вещи, ситуации или люди уже сыграли свою роль в вашей жизни, поэтому стоит их отпустить.

Суббота 14 декабря – довольно легкий и светлый день. После непростой недели пора отдохнуть и расслабиться. Это прекрасный день для путешествий и открытий.

Стоит уехать за город, побыть на природе, посидеть у костра. Прекрасно было бы провести выходной в кругу родных и близких.

Суббота – тот день, который может энергетически исцелить и очистить от всего негатива.

"Поэтому, если у вас есть возможность побыть максимально на свежем воздухе, походить в лесу или встретиться с друзьями и помедитировать у костра – этот день откроет духовный потенциал и поможет вам исцелиться", – резюмировала астрологиня.

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