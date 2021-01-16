Магнитные бури в феврале 2021: даты и как уберечься

В феврале 2021 года ожидается четыре магнитные бури – некоторые из них будут достаточно сильными.

О датах колебаний магнитосферы и о том, как уберечься от их воздействия, рассказывает OBOZREVATEL.

7 февраля начнется магнитный всплеск средней интенсивности, который продлится до 10 февраля. Пик бури придется на 9 февраля.

В понедельник, 15 февраля, ожидается сильная магнитная буря, пик которой придется на дневное время. И хотя продлится она недолго, многие люди могут почувствовать слабость и ухудшение самочувствия.

Геомагнитное колебание 22 февраля, по прогнозу специалистов, является всплеском средней силы. Ожидается, что оно будет непродолжительным.

27 февраля ожидается слабая магнитная буря. Для многих она пройдет незаметно, однако метеочувствительным людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний, стоит иметь необходимые лекарства и препараты под рукой.

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли. Их вызывают сильные потоки солнечного ветра, направленные в сторону нашей атмосферы.

Во время магнитных бурь многие, особенно метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями, могут жаловаться на упадок сил и проблемы со здоровьем: головную боль, скачки давления, перепады настроения.

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться основных правил здорового образа жизни, таких как:

полноценные сон и питание,

физическая активность,

прогулки на воздухе (но не под лучами солнца),

отказ от вредных привычек,

отказ от кофе,

употребление не менее двух литров воды в день.

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