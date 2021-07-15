Магнитные бури 18-19 июля накроют Украину: как уберечься

Магнитные бури мощностью до 4 баллов (небольшие возмущения) накроют Землю 18 и 19 июля. Кроме того, колебания магнитосферы возможны 17 и 20 июля.

В этот период высок риск обострения хронических заболеваний, головной боли, скачков давления и перепадов настроения. Других магнитных всплесков в июле не ожидается.

Особенно восприимчивы к воздействию магнитных бурь метеочувствительные люди. В дни возмущения магнитосферы Земли не рекомендуются повышенные физические нагрузки: стоит воздержаться от работы по дому, в огороде или спортзале.

Также медики рекомендуют не переедать, отказаться от жирной пищи, кофе и алкогольных напитков. Вместе с тем следует пить больше воды и травяных чаев.

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Чтобы солнечные бури приносили минимум вреда здоровью, важно соблюдать распорядок дня и спать не менее восьми часов. Утром будет полезным контрастный душ, а вечером – расслабляющая ванна.

Спорт можно заменить йогой, гимнастикой и медитациями, жареные и жирные блюда – фруктами и овощами. Стоит также уделить время прогулкам на свежем воздухе (но не на открытом солнце) и чаще проветривать помещение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в Украине 40-градусную жару, после которой ожидаются сильные ливни, бури и шквалы.