Людей призвали готовиться к худшему: новые фото, видео и подробности 'потопа' в Керчи

В Керчи, которую с 12 августа накрыли обильные дожди, за сутки выпало 78 миллиметров осадков, что равно почти двум месячным нормам. Оккупационные власти не исключили возможности наводнения и экстренной эвакуации жителей.

Об этом сообщило издание "Крым. Информ", ссылаясь на данные гидрометцентра полуострова и представителей "администрации" города. В сети появились новые фото и видео с "потопа" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что к подтопленным улицам, домам и рынкам присоединился стадион им. 50-летия Октября, где вода бурным потоком стекала с него и дорог в реку Мелек-Чесме. По словам очевидцев, ее русло сильно переполнено, уровень воды достиг бетонных ограждений.

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Над ликвидацией последствий стихии работают аварийные службы. При этом по городу начали ездить автомобили полиции, где из громкоговорителей доносились предупреждения об еще большей непогоде и вероятной эвакуации.

Администрация Керчи тоже обратилась к гражданам на случай возможного наводнения и необходимости покинуть дома из-за него. Людей призвали подготовить для этого необходимые документы, а также собрать небольшой запас продуктов и лекарств.

"Жителям Керчи, проживающим в низменных и подверженных подтоплениям районах , необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов. Быть в готовности к возможной эвакуации", – заявили керченские "чиновники".

Местами сбора объявили улицу Вокзальное Шоссе, 44 и Комарова, 1.

Напомним: сильные ливни продолжаются в Керчи с 12 августа. Там вышли из берегов реки, в зону подтопления попали оптово-розничный рынок и заводы. Больше всего пострадали улицы, примыкающие к реке Мелек-Чесме. По данным местных СМИ, массовых подтоплений домов не зафиксировано.

Метеорологи же объявили новое штормовое предупреждение – на 13-14 августа, прогнозируя обильные дожди на востоке Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года главный стадион Керчи полностью ушел под воду в результате масштабного паводка. Стадион имени 50-летия Октября был главной городской ареной, на которой проводились все значимые и масштабные мероприятия города.