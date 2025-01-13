Любовь для Весов и трудности для Скорпионов: каким будет 2025 год для этих знаков

Начало нового года дает нам надежду, но и несет определенные тревоги. Чтобы узнать, обоснованы ли они, можно свериться с астрологическим прогнозом на следующие 12 месяцев.

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Эксклюзивно для OBOZ.UA астролог Инна Гнатюк составила прогноз на 2025 год для рожденных под знаками Весов и Скорпионов. Читайте дальше, чтобы узнать, что ждет эти два осенних знака.

Весы

Для весов Ирина Гнатюк спрогнозировала год пополнения в семье. Родившиеся под этим знаком могут вступить в романтические отношения, а те, кто уже состоит в браке – родить детей. Улучшатся также сферы здоровья и работы. Весы будут преуспевать во всех сферах, смогут одолеть своих врагов и отдать долги.

Это будет хороший год для приобретения представителями знака недвижимости или переезда. Также можно спокойно покупать автомобиль. На работе Весов будет сопровождать уважение от начальства, а в браке – наслаждение от интимной жизни с партнером.

Помощь и процветание у рожденных под знаком Весов придет от друзей. Причем помощь во всех областях жизни. На работе их ждут благоприятные возможности. В том числе вырастет зарплата. У представителей знака может возникнуть чувство, что они поймали удачу за хвост. Также они могут почувствовать, как внутри них пробуждаются духовные наклонности.

Весы смогут хорошо путешествовать – ездить в заграничные поездки. Во время своих путешествий у них есть шанс встретить своего гуру, своего наставника. Это резко изменит их качество жизни в лучшую сторону. Рожденных под этим созвездием ожидает увеличение интеллекта и здравомыслия. Это будет хороший год для адвокатов и преподавателей. А также для ведущих соцсети – они хорошо увеличат свою аудиторию.

Стоит ждать Весам и увеличения своего достатка. Они могут отложить приличную сумму на свой банковский счет. Почти везде Весов ждут успех и приятные сюрпризы.

Скорпион

Для родившихся под знаком Скорпиона 2025 год приготовил глубокую трансформацию. Чем больше они прошли испытаний в детстве, тем лучшим человеком смогли стать – не надменным, эмпатичным, способным к поддержке и пониманию. Поэтому к ним стоит обращаться в случае возникновения проблем – безразличными они точно не будут.

Вообще их ждет интересный год. Скорпионам следует приготовиться к испытаниям. Могут непросто складываться отношения с детьми, происходить отдаление от них. Также есть риск проблем в браке, недоразумений с партнером, уменьшение любви в отношениях.

Не исключены также ограничения и утраты в профессии. Вероятно также изменение дела своей жизни. Чтобы защититься от этих проблем, Скорпионам следует прибегать к мантрам, медитациям и молитвам. Им нужно просить высшие силы о защите.

В сфере здоровья представителям знака следует обратить внимание на желудок и беречь нервы. Беспокойство в душе будет приносить им ухудшение общего состояния. А вот в учебе им повезет. Также для Скорпионов возможны переезды и потери. Важно не давать этим событиям выбивать себя из равновесия, чтобы сохранить здоровье. Особенно пристально нужно обращать внимание на то, чтобы не попасть в аварию – не превышать скорость, пристегиваться, не пренебрегать базовой техникой безопасности и т.д.

Психологически Скорпионам может не хватить энергии и энтузиазма. Год в общем-то будет непростой. Придется, в частности, внимательно следить за финансами, чтобы не попасть в поле зрения мошенников, следить за своими вещами.

Могут возникать проблемы с властью и законом – например, штрафы. Также существует риск ссор в семье и с партнерами по работе. Это может привести к потерям в бизнесе, даже к его закрытию. Скорпионам в этом году следует остерегаться плохой компании. Однако для учебы период будет удачным. Также они могут встретить кармическую любовь. Такие отношения могут складываться непросто, но они все равно дадут им большую поддержку. Именно любовь и поддержка спасут Скорпионов в этом году.

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Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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