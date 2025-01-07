Год будет важным: подробный гороскоп для Овнов и Тельцов

Начался 2025 год, и он несет для нас свои события и изменения. Каким он будет, помогают определить астрологи.

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Так о том, какими будут следующие 12 месяцев для каждого знака зодиака, рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог Ирина Гнатюк. Первым она поделилась прогнозом для Овнов и Тельцов.

Овен

Овнов Ирина назвала "счастливчиками в кавычках". Для этого знака начинается период Саде Сати. В это время Сатурн 7,5 лет оказывает большое влияние на судьбу и посылает судьбоносные испытания. Случается такой период раз в 30 лет. У Овнов этот период начнется 30 марта.

"Что такое Саде Сати – это период, который переворачивает с ног на голову. Но из позитива это возможность заработать много денег, возможность выйти замуж, возможность родить детей – то есть изменение такое, что так, как было, уже не будет", – рассказала астролог.

Она также добавила, что для Украины в целом период Саде Сати заканчивается. Если этот период был пройден хорошо, а все уроки усвоены, получаются вознаграждения.

Что касается Овнов, то у них карьера будет развиваться хорошо. "Если Овны мечтали открыть что-то свое или расширить свой бизнес, это лучшее время. И здесь не только для бизнеса – новые друзья, новые знакомства, желания, мечты будут исполняться", – пообещала астролог. По ее словам, в жизнь Овнов будут приходить покровители, которые помогут. А еще возможна новая любовь и много поездок.

Однако важно обращать внимание на здоровье, особенно стопы, сосуды и глаза. Оно может ухудшаться. Возможно также удаление от семьи, перемены в работе и много рабочих поездок. В это время очень хорошо будет заниматься духовным развитием. Посещение духовных мест принесет много пользы.

"Очень хороший для духовных практик год, для бизнеса, для начала для отношений и, если кто-то в действительности планировал переехать за границу, это может внезапно и легко удастся", - поделилась Ирина.

В отношениях она пообещала Овнам завершение старых и начало новых программ. Особенно важен период зимнего солнцестояния в декабре 2025 года. В это время можно ожидать появления кармических "половинок". Также удачным периодом для любви в Овне будет с 28 января по 31 мая.

А что касается финансов, то у представителей знака возможна нестабильная ситуация – настоящие качели. Увеличатся расходы. Возможно, они будут связаны с переездами, сменой работы и расходами на родственников и близких. Тем, кто переедет, Ирина посоветовала сначала закрепиться на новом месте, а потом уже думать об открытии своего дела. Остальным будет легко начать собственный бизнес.

Ирина также посоветовала Овнам не рисковать в этом году – беречься от травм, соблюдать технику безопасности и вкладывать в свое здоровье. В таком случае год пройдет без проблем.

Телец

Представителей знака Ирина назвала счастливчиками года. Транзит Сатурна принесет им удачу, финансовый достаток, продвижение в карьере и бизнесе, а также отсутствие преград. Если кто-нибудь из Тельцов планировал выучить новый язык, это будет удачный для этого год. Также год будет хорошим, чтобы открывать свои таланты и зарабатывать деньги. Учиться и учить – вот чем следует заняться представителям знака.

Также у Тельцов возможна женитьба, появление подчиненных на работе, достижение целей и улучшение здоровья. "Удача на их стороне, счастье и увеличение влияния на других. Юпитер будет давать деньги, уважение, славу, возможность получить недвижимость или автомобиль", – пообещала астролог.

Представители знака могут ожидать пополнения в семье – появления детей или внуков. А также на улучшение отношений с начальством и накопление денег. Тельцы наконец-то смогут что-то отложить в сбережения.

Многие представители знака будут процветать дома, а не за границей. Однако им важно будет выполнять данные обещания. В общем, Тельцам год несет большие возможности по самореализации. В частности, из-за появления в их круге общения влиятельных людей.

В любви родившиеся под этим знаком могут рассчитывать на воссоединение со своими половинками. Важно будет не упустить появление такого человека.

Относительно здоровья, Ирина пообещала Тельцам спокойный год, однако посоветовала заботиться о своем теле – ходить на массажи, заниматься спортом, следить за собой.

В 2025 году представители знака будут пожинать положительную карму. То, во что они вкладывались, и к чему давно шли, наконец-то сбудется. С конца января до конца мая Тельцам следует ожидать сюрпризов. Это будет период творческого подъема и чудес.

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Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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