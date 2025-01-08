Предстоит полный переворот: гороскоп для Близнецов и Раков на 2025 год

Начало нового года – это всегда пора строить планы. И многие хотят посоветоваться здесь с астрологом, чтобы избежать ошибок.

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Астролог Ирина Гнатюк эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала, чего следует ждать людям, рожденным под знаками Близнецов и Рака. По ее словам, у обоих впереди непростой год.

Близнецы

Близнецам 2025 год подготовил полный переворот – их ждут переезды, разводі, новые отношения, путешествия и, к сожалению, большие потери. "Это прямо год трансформации, когда, я бы сказала, еще совсем не все поменялось, но ты уже видишь, что старое уже отжило. Такие изменения только будут раскрываться, они еще все не претворятся в жизнь, потому что очень тяжело сдвинуть то, что там 12 лет, например, укладывалось куда-то", – сказала Ирина.

Отношение других людей к Близнецам может ухудшаться. Их может ожидать потеря уважения и ощущение опасности. Им будет тяжело концентрироваться. Будут случаться неприятности, возникать вражда, в том числе с родственниками.

Здоровье тоже будет не лучшим. В него нужно будет вкладываться – заниматься спортом, укреплять тело, в первую очередь спину. Препятствия и конфликты ожидают также в профессиональной сфере. Могут срываться проекты, возникать недоразумения с начальством.

Среди других неприятностей, которые готовит для Близнецов 2025 год – финансовая нестабильность, переживания через детей, ухудшение отношений в браке и даже супружеская измена. Однако сильно пугаться не нужно. Эта сложная полоса будет длиться всего год. Просто не стоит строить большие планы, чтобы потом не разочаровываться.

Трансформационный период для Близнецов начнется 15 мая и продлится до 5 июня 2026, когда в этом знаке будет находиться Юпитер. Это время лучше посвятить духовному поиску, духовному знанию.

Представителям знака также следует следить за здоровьем своих близких. И быть готовыми к потерям в бизнесе и вынужденным долгам. Новая работа будет скорее скучной и тяжелой для Близнецов, потребует усидчивости, которой рожденным под этим знаком не хватает.

Совет, который дала Близнецам Ирина на этот год – это не сопротивляться надвигающимся изменениям. Трансформации подсветят им слабые места, что даст возможности для роста, новое направление для развития.

Рак

Родившихся под этим знаком также ждет не самый приятный год. Этим врожденным психологам придется полюбить трансформации, которые их ждут. "Так чтобы сказать: удачи не будет, не скажешь, но чтобы та удача пришла, чтобы что-то сбылось, какое-то желание, им нужно будет по максимуму выложиться", – сказала Ирина. По ее словам, везения Ракам ждать не стоит, а придется много работать над собой.

Не видит астролог в карте знака зарубежных путешествий в этом году. Так же как не стоит ждать пополнения в семье. В ближайшие месяцы зачать ребенка Ракам будет сложно.

В работе представителей знака ожидает обман, уменьшение доходов и препятствия в заработках. Чего Ракам точно не стоит делать, так это нарушать закон – наказание, расплата будет очень жестокой.

В браке представителей знака ждут утраты. Это может быть потеря партнера или длительная разлука. На работе впереди застой, отсутствие прогресса, конфликты с начальством.

В плане здоровья Ракам следует обратить внимание на свои плохие привычки – у них может увеличиться склонность к ним. Однако это будет удачное время для благотворительности. А также шанс найти своего духовного учителя. "Когда нам тяжело, когда накрывают тяжелые события, тогда уже нам протягивают высшие силы руку помощи и все меняется понемногу к лучшему, подсказывают, как идти, куда идти", – объяснила Ирина.

По ее словам, в этом году Ракам нужно беречь здоровье. И остерегаться различных несчастных случаев и опасностей. Также их может ожидать расплата за аморальные поступки в прошлом.

Астролог посоветовала родившимся под этим знаком запастись терпением и найти себе гуру. "Ибо всегда, когда нам даются испытания тяжелые – вспомните, но всегда кто-то и приходит на помощь, какой-то человек святой у тебя", – объяснила она. Это может быть даже просто, кто окажет свою поддержку.

Ракам придется обращать внимание на трансформацию в этом году, а не расширять свой бизнес или семью. Они могут быть нервными, гневными. Чтобы уменьшить гнев, представителям знака следует чаще бывать у воды и медитировать. Вода будет их успокаивать. Также астролог посоветовала Ракам вкладываться в свое здоровье и духовное развитие. Если они сконцентрируются в своем внутреннем мире, то смогут накопить ресурсы и укрепить свой внутренний стержень. А это принесет им в будущем прорыв и перемены к лучшему.

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