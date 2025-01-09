Могут быть штрафы и болезни: гороскоп для Львов и Дев на 2025 год

Начало нового года – это время составлять планы. Некоторые предпочитают при этом посоветоваться с мнением астрологов.

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Каким 2025 год будет для рожденных под знаками Льва и Девы, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог Ирина Гнатюк. Она предупредила их о трудностях, которые могут возникать в разных областях.

Лев

Для Львов год сложится интересно, однако будет в нем и хорошее, и плохое, говорит Ирина. Представителей знака тоже ждет трансформация, которая отсечет что-то старое, на место которого придет новое. Однако это старое еще предстоит отпустить. Из их круга общения могут исчезнуть некоторые люди, измениться место жительства, какие-то жизненные программы.

Львы, нарушающие закон, будут оштрафованы, также существует риск попасть в тюрьму или в плен, поэтому представителям знака рекомендуется не нарушать правила. Также им следует следить за своим здоровьем. Особенно тщательно беречь конечности. И следить за детьми и животными – существует риск несчастных случаев с ними.

Для представителей знака вероятна потеря работы. Львы на себе ощутят карму, которую заработали в последнее время. Те, кто успел испортить ее, могут столкнуться с неожиданными и внезапными неприятностями.

Следите за своим окружением, вы можете попасть в плохую компанию. Плохое окружение будет влиять на вас очень сильно. Также возможны конфликты с начальством или государством. С близкими все тоже не будет гладко – могут возникать ссоры и усталость. Уравновешиваться помогут дыхательные практики и физические упражнения. Искать спасения нужно будет внутри себя – там всегда есть частица бога и свет.

В чем Львам будет везти, так это в доходах и любви. Представители знака смогут заработать, а также многие женятся и заведут детей в этом году. Юпитер предоставит им возможности для расширения бизнеса и роста прибыли. Будет расти авторитет Львов. Особенно удачным будет период с 15 мая 2025 по 5 июня 2026 года. Полагайтесь при этом на помощь друзей. Настроение представителей знака тоже будет хорошим. Звезды обещают Львам победу над врагами.

Дева

В этом году перед Девами проляжет дальняя дорога – возможный переезд или дальняя поездка. Хотя такие путешествия не обязательно будут приятными. Это будет важный год для отношений с партнерами по бизнесу и родственниками. Существует возможность отдаления и даже расставания. Партнеры по браку могут обманывать и изменять. Однако Девы хорошо видят такой обман, поэтому он раскроется. Если брак представителя знака в этом году распадется, вероятно, что вскоре будет заключен следующий.

Чего Девам не стоит делать в новом году, так это судиться. А вот кредиты можно брать достаточно спокойно. Ирина советует родившимся под этим знаком много работать и как следует следить за своим здоровьем. Год благоприятен для того, чтобы найти своего целителя, который поможет в том числе преодолеть хронические болезни.

Работа у Дев в этом году точно будет и ее будет много – в карьере возможно расширение. Но нужно будет проявлять смирение, не оскорблять близких и старших, избегать ссор, беречь репутацию. Для представителей знака возможна встреча с влиятельными людьми, которые помогут им развиться. Конфликты их только отсекают. Девам в этом году рекомендуется искать возможности.

В любви следует приготовиться к разочарованиям. Партнеры-обманщики будут разоблачены, а одиноким Девам не стоит возлагать большие надежды на новые знакомства. Однако, это будет хороший год для рождения детей.

Кардинальные изменения в Девах могут произойти во всех трех основных сферах жизни – здоровье, работе и отношениях. Им будет чем заняться, и гороскоп рекомендует им не лениться.

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Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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