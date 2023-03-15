"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" поделилась сокровенным и назвала обет, который дала Дмитрию. Фото
Возлюбленная погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона 'Волки Да Винчи' Дмитрия Коцюбайла, Алина Михайлова трогательно поделилась сокровенным. Девушка рассказала, что "Да Винчи" был действительно великим человеком, а за 6 лет отношений они испытали больше эмоций и ощущений, чем люди иногда проживают в течение супружеской жизни в 20-30-40 лет.
Каким был любимый, Михайлова рассказала в своем Twitter. Также она опубликовала множество общих фотографий, на которых пара переживала моменты простого счастья.
"Это были интересные, наполненные моментами 6 лет действительно странной жизни во время войны", – отметила Алина.
"Со ссорами и криками, и с путешествиями, долгими разговорами о наших великих планах, фразами" ты единственная в батальоне, кто не подчиняется моим приказам!! Переводись, куда хочешь!" и фразами "нам главное пережить эту войну и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся", – трогательно вспоминала девушка.
Девушка призналась, что у них с Дмитрием было много недругов, поэтому она не порадует их сообщениями о боли, которую чувствует. Однако заверила, что останется той самой сильной "Алиной Да Винчи".
"Я уже сделала то, чтобы ты мог сказать там: "Зай, охренеть, ну ты смогла и это!"" – обратилась она к любимому.
Она призналась, что пишет ему каждый день, однако в отчетах теперь – сколько раз посетила его могилу. Алина заверила, что, несмотря на сильную боль, ежедневно собирает себя по частицам и остается сильной, как всегда хотел Дмитрий.
"Ради тебя и того, чтобы тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала жалости", – написала девушка.
"Хотя сильной была не я. А мы. И теперь часть нашего "мы" навсегда осталась на Аскольдовой могиле", – с грустью добавила Михайлова.
Она рассказала, что жизнью "Да Винчи" была война – там она и завершилась.
"И мне посчастливилось стать на этой войне для него опорой, поддержкой, иногда страшным нервотрепом, но и большой безумной любовью, в которой я никогда не сомневалась", – поделилась Алина.
Возлюбленная Героя выразила великую гордость знать "этого великого человека, действительно, лучше всех в этом мире", "не просто командира Да Винчи. Но и как того самого, моего Диму".
"Я люблю тебя. Навсегда. И никогда не поверю, что мы больше не встретимся", – с любовью написала Алина.
Напомним: Михайлова передала президенту страны Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего любимого. Президент подчеркнул, что это большая честь для него, и выразил свою благодарность.
Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.
На войне первый доброволец Украины был с начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Свой последний бой 27-летний прирожденный воин принял 7 марта под Бахмутом Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 7 марта в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Героя Украины.
– в последние дни в сети вспоминали архивное видео с Дмитрием, на котором он вернулся в родную деревню Бовшев после ранения. В 2014 году 19-летний Да Винчи после лечения в госпитале приехал на реабилитацию домой, где его встречали родные и односельчане.
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