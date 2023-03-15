Невеста погибшего Героя Украины ''Да Винчи'' передала Зеленскому его личный боевой шеврон. Фото

Невеста погибшего Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" – парамедик Алина Михайлова передала президенту страны Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего возлюбленного.

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Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного вечернего обращения во вторник, 15 марта. Гарант поблагодарил защитницу за такой поступок (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хочу отдельно поблагодарить за вот этот шеврон – шеврон "Да Винчи", Героя Украины Дмитрия Коцюбайла, который мне передала сегодня Алина Михайлова. И за еще один шеврон от ребят, который вот передали на церемонии", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это большая честь для него.

"Это честь для меня. Благодарю вас", – сказал Зеленский.

Как известно, Герой родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянское ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

На войне первый доброволец Украины был с начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Свой последний бой 27-летний прирожденный воин принял 7 марта под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, воевал Дмитрий с 18 лет, практически вся его взрослая жизнь неразрывно связана с войной. О гибели Коцюбайло 7 марта сообщил Зеленский. "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость", – заявил глава государства.

Подробности гибели Героя раскрыли фотографы Либеровы. Дмитрий погиб во время вражеского обстрела, когда другие военные находились в укрытии по приказу своего командира.

9 марта прощание с "Да Винчи" проходило в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Односельчане попрощались с Героем Украины в местном Доме культуры, после чего его отпевали в церкви. Сотни людей пришли отдать честь легендарному воину.

10 марта его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор, оттуда гроб с телом Героя с почетным караулом перенесли на Майдан Незалежности, чтобы почтить память воина могли все желающие.