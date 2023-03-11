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Любимая девушка "Да Винчи" опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
6,5 т.
Любимая девушка 'Да Винчи' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

Алина Михайлова, девушка Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" показала видео с Героем, погибшим в боях за Бахмут. На кадрах запечатлен трогательный танец защитника с любимой.

Видео дня

Ролик Алина опубликовала в своем Twitter. Он был снят в рамках проекта "Пригласи меня с войны" программы "Окна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Любимая девушка ''Да Винчи'' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

Свою любовь Дмитрий Коцюбайло встретил именно на войне. Волонтерка, парамедик из "Госпитальеров" предложила помочь его роте медикаментами. С тех пор они были вместе.

Алина участвовала в Революции Достоинства, после которой присоединилась к волонтерскому движению в российско-украинской войне.

Любимая девушка ''Да Винчи'' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

В 2016-2017 годах была парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии, в 2017-2019 руководила созданной ею медицинской службой "УЛЬФ".

В 2020 году Алина была избрана депутатом Киевского городского совета IX созыва от партии "Голос".

Любимая девушка ''Да Винчи'' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

После масштабного российского вторжения девушка вернулась на фронт, руководила медицинской службы спецподразделения "Волки Да Винчи".

Любимая девушка ''Да Винчи'' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27-летний комбат "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в боях за Бахмут.

– Подробности гибели Героя раскрыли фотографы Либеровы. Трагедия произошла во время вражеского обстрела, когда другие военные оставались в укрытии.

– "Да Винчи" – первый доброволец, удостоенный звания Героя Украины.

– 9 марта с защитником простились на его родной Ивано-Франковщине. Отдать последнюю честь Герою пришли сотни людей.

– 10 марта под звуки трембиты с легендарным командиром простились в Киеве. На церемонии присутствовали Зеленский, Залужный и Буданов.

– Залужный рассказал, что хорошо знал Дмитрия: "Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну".

– В сети показали архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село Бовшев после ранения. Тогде Герою было только 19.

– Мужество и героизм "Да Винчи" не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к Украине и яростная борьба с врагом стали примером для многих. Подробнее о "Да Винчи" читайте в материале по ссылке.

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