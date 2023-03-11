Любимая девушка ''Да Винчи'' опубликовала щемящее видео с погибшим Героем

Алина Михайлова, девушка Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" показала видео с Героем, погибшим в боях за Бахмут. На кадрах запечатлен трогательный танец защитника с любимой.

Видео дня

Ролик Алина опубликовала в своем Twitter. Он был снят в рамках проекта "Пригласи меня с войны" программы "Окна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свою любовь Дмитрий Коцюбайло встретил именно на войне. Волонтерка, парамедик из "Госпитальеров" предложила помочь его роте медикаментами. С тех пор они были вместе.

Алина участвовала в Революции Достоинства, после которой присоединилась к волонтерскому движению в российско-украинской войне.

В 2016-2017 годах была парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии, в 2017-2019 руководила созданной ею медицинской службой "УЛЬФ".

В 2020 году Алина была избрана депутатом Киевского городского совета IX созыва от партии "Голос".

После масштабного российского вторжения девушка вернулась на фронт, руководила медицинской службы спецподразделения "Волки Да Винчи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27-летний комбат "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в боях за Бахмут.

– Подробности гибели Героя раскрыли фотографы Либеровы. Трагедия произошла во время вражеского обстрела, когда другие военные оставались в укрытии.

– "Да Винчи" – первый доброволец, удостоенный звания Героя Украины.

– 9 марта с защитником простились на его родной Ивано-Франковщине. Отдать последнюю честь Герою пришли сотни людей.

– 10 марта под звуки трембиты с легендарным командиром простились в Киеве. На церемонии присутствовали Зеленский, Залужный и Буданов.

– Залужный рассказал, что хорошо знал Дмитрия: "Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну".

– В сети показали архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село Бовшев после ранения. Тогде Герою было только 19.

– Мужество и героизм "Да Винчи" не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к Украине и яростная борьба с врагом стали примером для многих. Подробнее о "Да Винчи" читайте в материале по ссылке.