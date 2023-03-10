Слова не помогут залечить рану: Залужный почтил погибшего в Бахмуте ''Да Винчи''

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу, 10 марта, присутствовал на церемонии прощания с командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом в Киеве. "Да Винчи" погиб под Бахмутом.

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В своем Telegram-канале Залужный написал, что хорошо знал Дмитрия. Он рассказал, что Герой присоединился к военной семье Украины еще девять лет назад, в самом начале войны РФ против Украины.

"Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну", – написал главнокомандующий ВСУ.

В этот день ему было трудно подобрать слова, чтобы почтить память Дмитрия Коцюбайло. Да и любым словам не по силам погасить боль утраты его близких и всей Украины.

"Путь к нашей победе – очень тяжелый. И цена этой победы – жизни наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. "Да Винчи". Спи спокойно, друг. Слава Украине!" – добавил Залужный.

Гроб с телом Героя привезли в Михайловский Златоверхий собор, оттуда его с почетным караулом доставили на Майдан Незалежности, чтобы почтить память воина могли все желающие.

На церемонии прощания с "Да Винчи" присутствовали тысячи человек, а также высшее военно-политическое руководство Украины.

Президент Владимир Зеленский передал матери Дмитрия Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым ее сын был удостоен посмертно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– 9 марта с комбатом "Волков Да Винчи" попрощались в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Отдать честь защитнику пришли сотни людей.

– Мужество и героизм "Да Винчи" не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к Украине и упорная борьба с врагом стали примером для многих. Подробнее о "Да Винчи" читайте в материале по ссылке.

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