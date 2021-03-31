Ляшко: Україна отримає мільйон доз вакцини Pfizer до кінця червня

Україна отримає додатковий мільйон доз вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Препарат поставлять в країну траншами до кінця червня 2021 року. Про це 30 березня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в програмі "Мокрик по живому".

"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", – сказав він.

Крім того, в найближчі кілька тижнів в рамках COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. В країну її привезе ЮНІСЕФ, зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова МОЗ Максим Степанов пояснив українцям, що перше і друге щеплення необхідно робити вакциною одного виробника.