Ляшко сказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 и почему откладывали локдаун

В Украине суточное количество заболевших коронавирусом может повыситься в конце января – начале февраля, а введение более жесткого карантина откладывали из-за того, что в праздники люди меньше выходят из дома.

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, рост связан в том числе и с гриппом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы просчитали и поняли, что наибольший рост количества случаев (COVID-19) у нас может быть в конце января – начале февраля, поскольку к коронавирусу присоединятся грипп и гриппоподобные заболевания", – отметил Ляшко.

Также, по словам заместителя главы Минздрава, введение более жесткого карантина откладывали из-за того, что во время новогодних и рождественских праздников население почти не ездит на работу.

"Рассматривали новогодние праздники, однако с 1 по 7 января мобильность населения и так уменьшается. Поэтому решили, что с 8 января более целесообразно было вводить жесткий карантин", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Украине начался жесткий карантин. Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна.

В Киеве в первый день жесткого карантина заметили нарушение правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева придерживались жесткого карантина, можно посмотреть по ссылке.