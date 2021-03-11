Ляшко – о возможности третьей волны пандемии: коронавирус продолжает набирать агрессивности

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что после роста количества больных COVID-19 вирус пойдет на спад. При этом повлиять на этот процесс могут переменные, касающиеся самого вируса, в частности агрессивные новые штаммы коронавируса.

Наиболее опасным из них является "британский". Об этом в четверг, 11 марта, в эфире ТСН заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это мы видим сегодня, что рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, также оправдались. Хотелось бы, чтобы этот рост не было. Но что будет дальше? Дальше будет потенциально мы рассчитываем на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса...Вирус продолжает набирать агрессивности", – сказал Ляшко.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, на 64% более смертоносный, чем другие. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Эксетерским университетом.

Заместитель главы Минздрава объяснил, что надо делать украинцам, чтобы подготовиться к третьей волне коронавируса. Он отметил важность вакцинации и соблюдения карантинных мероприятий, чтобы предотвратить введение нового локдауна.

"К чему готовиться. Чтобы не приходилось готовиться, нужно придерживаться санитарных норм, которые четко установлены постановлением Кабинета министров Украины о карантине. Сегодня у нас четыре области, которые отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности. Там карантин должен быть жестче. Такой, например, как был во время зимнего карантина...Это позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни и сдержать любую мутацию, любого штамма коронавируса и предотвратить нам введение жесткого локдауна на территории всей страны", – рассказал санитарный врач.

Напомним, в Национальной академии наук Украины спрогнозировали, каким образом будет развиваться пандемия коронавируса в Украине в ближайшие две недели. Стало известно, где ожидается наибольшее количество больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтверждено 1 416 438 случаев инфицирования коронавируса, болезнь унесла жизни 27 423 человек, одновременно 1 204 916 ее побороли. За минувшие сутки Украина обогнала Великобританию по количеству новых больных, в стране обнаружили 6377 случаев COVID-19 против 5926 в Британии.