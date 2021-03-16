Ляшко – о непризнании странами вакцин от COVID-19: информация является фейком

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал фейком информацию о том, что некоторые страны якобы могут не признавать ту или иную вакцину против коронавируса.

Это касается и препарата CoviShield от AstraZeneca. Об этом он сказал в комментарии канала "Коронавирус_инфо" в Telegram, который является верифицированным проектом Минздрава.

По словам Ляшко, международное свидетельство о вакцинации является действительным, если вакцина против COVID-19, которая используется, утверждена Всемирной организацией здравоохранения.

Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.

"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Кореи (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами CoviShield от Astra Zeneca/Oxford University никаких проблем по выдаче международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшем использовании не будет возникать", – отметил Ляшко.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили использовать зарезервированную для второй дозы вакцину против коронавируса CoviShield. Так, интервал между уколами может увеличиться до трех месяцев.