Ляшко назвал 6 регионов, которые готовы выйти из 'красной' зоны карантина

На следующей неделе из "красной" зоны карантина по прогнозам Минздрава будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области. В Киеве карантин также могут ослабить "со дня на день".

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 23 апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что Украина наращивает потенциал медицинской системы для вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, ранее министр Кабмина Олег Немчинов говорил о том, что из "красной" зоны карантина в ближайшее время могут выйти до шести регионов.

Отметим, что в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В то же время в министерстве озвучили ряд организационных рекомендаций для религиозных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил режим адаптивного карантина до 30 июня, а также сделал послабления для тех, кто будет сдавать единый государственный квалификационный экзамен.