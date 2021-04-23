Кабмин продлил адаптивный карантин и сделал некоторые послабления. Документ

Кабинет министров Украины продлил режим адаптивного карантина до 30 июня, а также сделал послабления для тех, кто будет сдавать единый государственный квалификационный экзамен.

Об этом говорится в постановлении №405 от 21 апреля, которое обнародовано на правительственном портале (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Единственные послабления касаются участников единого государственного квалификационного экзамена, в том числе с пробным проведением, и тестовых экзаменов лицензированных интегрированных экзаменов "Крок". Их разрешили проводить в регионах "красной" карантинной зоны.

Также участники внешнего независимого оценивания, прибывающие из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей или Крыма, освобождены от необходимости находиться на самоизоляции.

Напомним, что решение продлить карантин до 30 июня правительство приняло 21 апреля. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев на майские праздники и Пасху оставаться дома, поскольку массовые скопления людей могут привести к новой вспышке заболеваемости коронавирусом.

При этом не исключается, что после 30-го числа ограничительные меры могут быть продлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, из "красной" зоны карантина в ближайшее время могут выйти до шести регионов. В список попали Киев, а также Киевская и Львовская области.