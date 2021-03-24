Львів увійде до 'червоної' зони карантину: що заборонять

У четвер, 25 березня, Львів через критичну ситуацію з COVID-19 буде перебувати в "червоній" зоні карантину.

Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook голова міста Андрій Садовий.

У Львові буде заборонено роботу:

непродовольчих ринків;

закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на винос;

торгово-розважальних центрів;

розважальних закладів та нічних клубів;

усі масові заходи.

Дозволено працювати:

аптекам;

зоомагазинам;

квітковим та насіннєвим магазинам;

магазинам з продажу засобів зв’язку;

майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Садовий додав, що школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня.