Львів увійде до "червоної" зони карантину: що заборонять
У четвер, 25 березня, Львів через критичну ситуацію з COVID-19 буде перебувати в "червоній" зоні карантину.
Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook голова міста Андрій Садовий.
У Львові буде заборонено роботу:
непродовольчих ринків;
закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на винос;
торгово-розважальних центрів;
розважальних закладів та нічних клубів;
усі масові заходи.
Дозволено працювати:
аптекам;
зоомагазинам;
квітковим та насіннєвим магазинам;
магазинам з продажу засобів зв’язку;
майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.
Садовий додав, що школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня.