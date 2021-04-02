Львів став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 1 квітня, на коронавірус у Львівській області захворіло 1 668 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також багато нових заражених виявили в Одеській – 1 608, Київській – 1 273, Харківській – 1 494, Хмельницькій – 1 351 і Дніпропетровській областях – 1 178. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Кіровоградській області – 166.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1164 випадки

Вінницька область – 815 випадків

Волинська область – 522 випадки

Дніпропетровська область – 1178 випадків

Донецька область – 852 випадки

Житомирська область – 855 випадків

Закарпатська – 389 випадків

Запорізька область – 755 випадків

Івано-Франківська область – 415 випадків

Київська область – 1156 випадків

Кіровоградська область – 166 випадків

Луганська область – 187 випадків

Львівська область – 1668 випадків

Миколаївська область – 456 випадків

Одеська область – 1 608 випадків

Полтавська область – 693 випадки

Рівненська область – 635 випадків

Сумська область – 786 випадків

Тернопільська область – 710 випадків

Харківська область – 1494 випадки

Херсонська область – 221 випадок

Хмельницька область – 1351 випадок

Черкаська область – 768 випадків

Чернівецька область – 466 випадків

Чернігівська область – 583 випадки

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві можуть ввести ще більш жорсткий локдаун – із забороною на переміщення вулицями в комендантську годину після 22:00.