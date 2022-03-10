Лукашенко заявил об угрозе военной безопасности Беларуси: спокойно не будет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил об обострении в Беларуси. Бохться, что война может прийти на территорию страны.

Лукашенко собрал на совещание военное руководство страны, сообщила Белта.

"Мы собрались, чтобы на перспективу обсудить важные вопросы обеспечения военной безопасности страны. Обстановка в регионе и прогноз ее развития очевидно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут на уровне высокого обострения", - сказал Лукашенко.

Ранее белорусский самопровозглашенный лидер сам признал, что его страна участвует в агрессии против Украины. Он озвучил повод, под которым Россия атаковала Украину на территории его страны.

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Пособник российского диктатора Путина заявил, что если бы российские войска этого не сделали, украинские ракеты "прилетели в Гомель и Мозырь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. В первый день широкомасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси выпущены четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.

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