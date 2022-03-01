Лукашенко сказал, под каким предлогом Путин атаковал Украину с территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил повод, под которым Россия атаковала Украину с территории его страны. Пособник российского диктатора заявило, что если бы российские войска этого не сделали, украинские ракеты "прилетели бы в Гомель и Мозырь".

Такое заявление в духе путинской лжи Лукашенко заявил на совещании с членами Совбеза и руководством Совмина. Об этом сообщила БЕЛТА.

В частности, Лукашенко рассказал, как Путин принял решение о проведении "специальной военной операции". Он признал, что изначально предполагалась атака российских войск на Украину со стороны Белоруссии.

"Конечно, предполагалось применение оставшейся на территории Беларуси группировки войск. И меня проинформировал об этом в 5 часов утра 24 февраля", – сказал Лукашенко.

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Пособник Путина в его кровавых преступлениях также сказал, что якобы белорусская и российская разведки обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, "подготовившихся для удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории".

И якобы из-за этого одновременно с объявлением решения на проведение "операции" Россия нанесла "предупредительный" удар по Украине с территории Беларуси.

"Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь", – заявил Лукашенко.

Однако пособник Путина явно говорит неправду. Если даже предположить, что на утром 24 февраля Россия нанесла "предупредительный" удар с территории Беларуси по позициям украинских ракетных дивизионов, якобы готовившихся к удару по российским войскам, то как объяснить, что с территории Беларуси и дальше выпускались ракеты на территорию Украины ? Ведь за все это время ВСУ не били в сторону Беларуси.

Лукашенко также не объяснил, почему 28 февраля, когда проходили переговоры на украинско-белорусской границе, с территории Беларуси в Украину вылетели истребители.

Также осталось без объяснения нелегитимного президента соседней страны, почему 1 марта уже не российские, а белорусские войска зашли на Черниговщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь вступила в войну против Украины.

В первый день широкомасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси были выпущены четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.