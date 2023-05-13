Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах после слухов о проблемах со здоровьем – СМИ

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил президентскую клинику. По этой причине проезды к больнице были перекрыты.

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Об этом сообщают белорусские СМИ. Точная причина посещения больницы пока неизвестна.

По данным "Мотолько помоги", около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр управления делами президента Беларуси", который находится на берегу водохранилища Дрозды.

Эту же информацию подтверждает и издание "Еврорадио" со ссылкой на своих читателей. Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.

По данным "Мотолько", спустя два часа, около 21:00 кортеж Лукашенко уже покинул "Республиканский клинический медицинский центр" и около 21:20 заезжал в Острошицкий городок.

Напомним: после традиционного "победобесия" на Красной площади в Москве приглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. Кремлевский фюрер Владимир Путин заботливо распорядился, чтобы его вассала в аэропорт сопровождала скорая.

При этом, сидя на трибунах, Лукашенко выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ проанализировали поведение Лукашенко на параде в Москве, отметив, что он не смог пройти 300 метров пешком, а в Минске отказался от традиционного выступления с речью. После этого несколько дней в беларусских медиа не было упоминаний о мероприятиях с участием главы республики, несмотря на его плотный график.

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