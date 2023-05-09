'Твое лицо, когда ты не двойник': сеть рассмешило фото грустного Лукашенко на параде у Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил парад ко дню победы в российской столице Москве 9 мая. Однако пособник кремлевского диктатора выглядел довольно напряженно и грустно на трибунах мероприятия.

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На выражение лица Лукашенко обратили внимание пользователи сети, которые начали соревноваться в шутках по этому поводу. Некоторые предположили, что белорусский лидер задумался, "как будет висеть на столбе" за участие в военных преступлениях диктатора Владимира Путина, другие же считают, что Лукашенко стало грустно из-за того, что не он двойник Путина, который в этот день выступал на "шабаше победобесия" .

"Что-то с рожей", "Лука думает о том, как будет висеть на столбе", "Когда деды на палке, а ты нет", "Сегодня д*па питуна была особенно кислой", "Не хочет умирать, а надо", "Твое лицо, когда ты не двойник", – писали в сети.

Напомним: в столице государства-террориста в Москве состоялся "шабаш" по случаю дня победы. Составить компанию кремлевскому диктатору в этот день, кроме Лукашенко, прибыл ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии. В частности, на парад прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед парадом в Москве сеть взорвалась мемами, фотожабами и шутками по этому поводу. Пользователи выразили убеждение, что в этом году российское торжество должно выглядеть совершенно иным – вместо солдат РФ на фоне Кремля должны появиться черные мешки или по меньшей мере захватчики в инвалидных креслах.

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