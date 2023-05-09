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Лукашенко срочно покинул Москву в сопровождении скорой – СМИ

Екатерина Белоброва
Новости России
1 минута
16,8 т.
Лукашенко срочно покинул Москву в сопровождении скорой – СМИ

После традиционного "мракобесия" на Красной площади в Москве приглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. Кремлевский фюрер Владимир Путин заботливо распорядился, чтобы его вассала в аэропорт сопровождала скорая.

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Об этом сообщают российские СМИ. В результате с праздничного стола, за которым Путин собрался со своими высокопоставленными гостями, убрали одну тарелку с приборами.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все мероприятия с его участием отменены. Однако по личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву", – передают пропагандистские СМИ.

Также в Минске подчеркнули, что все встречи так называемого президента отменены на ближайшее время. Сейчас Лукашенко вынужден находиться под капельницами, однако причин его состояния публично не называют.

Лукашенко срочно покинул Москву в сопровождении скорой – СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, внешний вид Лукашенко, который сидел в одном ряду с Путиным на параде в Москве, вызвал издевки и насмешки пользователей социальных сетей. Диктатор выглядел максимально мрачно и невесело вопреки торжественности события на Красной площади.

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