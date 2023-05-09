Лукашенко срочно покинул Москву в сопровождении скорой – СМИ

После традиционного "мракобесия" на Красной площади в Москве приглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. Кремлевский фюрер Владимир Путин заботливо распорядился, чтобы его вассала в аэропорт сопровождала скорая.

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Об этом сообщают российские СМИ. В результате с праздничного стола, за которым Путин собрался со своими высокопоставленными гостями, убрали одну тарелку с приборами.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все мероприятия с его участием отменены. Однако по личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву", – передают пропагандистские СМИ.

Также в Минске подчеркнули, что все встречи так называемого президента отменены на ближайшее время. Сейчас Лукашенко вынужден находиться под капельницами, однако причин его состояния публично не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешний вид Лукашенко, который сидел в одном ряду с Путиным на параде в Москве, вызвал издевки и насмешки пользователей социальных сетей. Диктатор выглядел максимально мрачно и невесело вопреки торжественности события на Красной площади.

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