Лубинец заявил, что 86% украинских военных подвергались физическим пыткам в российском плену

86% украинских военных, вернувшихся из российского плена, подвергались физическим пыткам. Подобные данные также имеет международная миссия Организации Объединенных Наций по правам человека.

Видео дня

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью украинским СМИ. Он отметил, что в отношении каждого возвращенного военного правоохранители открывают производство, а также фиксируют факты, подтверждающие недостойное обращение россиян с военнопленными.

"О пытках, по нашим данным, 86% вернувшихся из плена прямо заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека Организации объединенных наций. У них примерно такие же цифры", – добавил Лубинец.

Однако он не уточнил, о каких именно пытках идет речь.

Омбудсман объяснил, что когда украинские чиновники публично озвучивают подобные факты, "россияне начинают еще более жестоко обращаться с нашими военнопленными". Именно поэтому он не может раскрыть детали.

Напомним, Украина вернула домой 130 своих защитников на Пасху. Они попали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

10 апреля Украина вернула домой еще 100 своих военных, защищавших, в частности, Мариуполь и Гостомель. В Государственной пограничной службе показали эмоциональные кадры с освобожденными из российского плена украинцами.

В рамках масштабного обмена пленными 10 апреля удалось освободить из российского плена защитницу "Азовстали" Валерию "Наву" Карпиленко. Мариупольская поэтесса вступила в ряды полка "Азов", чтобы быть вместе со своим любимым, пограничником Андреем Субботиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский солдат сразу после того, как ступил на украинскую землю после длительного периода в плену, позвонил по телефону матери. Он не смог сдержать слез, услышав голос родного человека.