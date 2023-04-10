Невозможно сдержать слезы: сын впервые по возвращении из плена РФ позвонил маме. Видео

Украинский солдат сразу после того, как ступил на украинскую землю после долгого времени в плену, позвонил матери. Он не смог сдержать слез, услышав голос родного человека.

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Трогательным видео поделился уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. За время отсутствия солдата у него родился ребенок – девочка.

"Первые эмоции. Первые слезы. Первые разговоры с родными", – написал омбудсман.

Сразу после того, как солдата вернули в Украину, он попросил набрать его маму.

"Мамуля, привет... Я в Украине", – успел сказать наш защитник и не смог сдержать слез.

Из телефона было слышно, как мать удивляется и радуется.

Как оказалось, за то время пока солдат был в плену, у него родилась дочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках нового масштабного обмена пленными 10 апреля Украина вернула домой 100 своих защитников. Из плена освобождены военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы, которые защищали, в частности, Мариуполь и Гостомель.