''Мама, я вернулся!'' В ГПСУ показали эмоциональные кадры с освобожденными из российского плена украинцами. Видео

10 апреля Украина вернула домой еще 100 своих военных, защищавших, в частности, Мариуполь и Гостомель. В Государственной пограничной службе показали эмоциональные кадры с освобожденными из российского плена украинцами.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал. Возвращение из плена – настоящий праздник для семей военных и событие для каждого украинца.

"Вчера на родную землю вернулись 100 наших военных, из них – 21 пограничник. Как защитников встречали на Родине – смотрите в нашем видео. И с нетерпением ждем всех, кто еще в неволе", – отметили в ГПСУ.

На кадрах видно настоящие эмоции защитников и защитниц Украины, которые спустя длительное время впервые ступили на родную землю. Одни безудержно радостны, другие растеряны и не до конца осознают происходящее, третьи – плачут, обнимая близких и друзей. Однако все они совершенно счастливы.

Сразу после обмена украинские военные звонили по телефону своим родным и, не сдерживая слез, сообщали, что находятся в Украине.

"Мама! Все нормально, я вернулся, жив, здоров. Все хорошо, мамочка", – сказал один из обмененных защитников.

Другой поблагодарил всех, кто работал над этим обменом, и отметил, что военные очень ждали этого дня.

"Мы ждали этого дня. Невероятные ощущения", – добавил он.

Следует отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение 100 украинских защитников и защитниц из российского плена. Он отметил, что благодаря этому 100 украинских семей получили настоящую радость в канун Пасхи.

В рамках масштабного обмена пленными 10 апреля удалось освободить из российского плена защитницу "Азовстали" Валерию "Наву" Карпиленко. Мариупольская поэтесса вступила в ряды полка "Азов", чтобы быть вместе со своим любимым, пограничником Андреем Субботиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский солдат сразу после того, как ступил на украинскую землю после длительного плена, позвонил по телефону матери. Он не смог сдержать слез, услышав голос родного человека.