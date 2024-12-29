Ложь вылезла наружу: женщина случайно узнала об измене своего мужа из ролика блогера в TikTok. Видео

В Украине TikTok-блогер случайно разоблачила мужчину своей подписчицы на измене. Женщина узнала, что муж ей изменяет, после того как увидела его с любовницей на видео, которое блогер опубликовала с отдыха в Буковеле.

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Об этом сообщила инфлюэнсер valeriia.yelyferenko, которая снимала то самое видео о своем отдыхе и ценах в Буковеле. На нарезке кадров случайно оказался и мужчина-изменник. Их пара была видна на кадрах всего несколько секунд.

"В конце ноября я уехала в Буковель, чтобы отпраздновать свой день рождения, потому что я веду свой блог в TikTok, конечно же без контента с этой поездки не обошлось. За 3 дня я отсняла сотни людей, которые попали в кадр то в каком-то кафе, то в отеле на завтраках, и на одном из кадров засветился мужчина с женщиной. Точнее с любовницей", — рассказала блогер.

Видео, на котором женщина случайно увидела своего мужа с любовницей:

Женщина, чей мужчина засветился на кадрах с другой, обратилась к блогеру и просила рассказать, когда именно были сняты кадры. Девушка призналась, что поначалу не хотела отвечать, поскольку женщина могла просто спутать своего мужа с кем-то другим. Кроме того, блогер чувствовала, что так может разрушить чужую семью.

"Но ответ ее, к сожалению, подтвердил то, что это был реально он, и с одной стороны мне было очень грустно, что из-за моего видео теперь семья возможно распадется, а с другой, я даже в некоторой степени рада, что она узнала об этом сейчас, а не через несколько лет, например. Вот такая она жизнь", – рассказала Валерия.

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