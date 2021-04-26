Ликвидатор аварии на ЧАЭС – о влиянии радиации: носоглотка была вся в язвах

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года Михаил Святненко признался, что полученная им доза радиации привела к язвам на органах дыхания, в частности носоглотке.

А уже в 1990 году мужчине сообщили, что он переболел острой лучевой болезнью I степени. О том, как события на ЧАЭС повлияли на его здоровье, ликвидатор рассказал в интервью "24 каналу".

"Когда я приехал с ликвидации, мои органы дыхания, в частности, носоглотка были все в язвах. У меня брали мазки, отправляли куда-то на исследование. Я имел радиоактивные ожоги от пыли", – отметил украинец.

По его словам, в организме обнаружили более единицы цезия. Однако вскоре его амбулаторная карточка просто исчезла с ведомственной поликлиники Министерства внутренних дел.

"Потому что там были записи, которые свидетельствовали, что было большое переоблучение", – пояснил ликвидатор аварии.

Михаил Святненко добавил, что две недели после событий в зоне ЧАЭС пробыл на амбулаторном лечении. Анализы тогда показали, что он имел заболевание крови, формула последней у него была нарушения еще в течение пяти лет.

Мужчина отметил, что тогда данные об огромном количестве людей, получивших облучение, скрывали.

"Только в 1990 году на экспертном совете мне заочно по документам вынесли, что в 1986 году я переболел острой лучевой болезнью I степени... Было указание не показывать облучение личного состава", – отметил ликвидатор аварии, добавив, что ему трижды пересматривали дозу облучения и не все документы учитывали.

Известно, что полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко является автором снимков разрушенного четвертого блока ЧАЭС, он от руки составил первую карту уровней радиации для службы пожарной охраны сразу после взрыва реактора. Государственной наградой ликвидатора так и не наградили.

Напомним: в понедельник, 26 апреля, исполняется ровно 35 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС – крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Четвертый энергоблок станции был полностью разрушен, в результате чего произошел выброс радиации, по некоторым данным эквивалентный 300 "Хиросимам". О событиях, которые произошли треть века назад, и о последствиях катастрофы читайте в материале.

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