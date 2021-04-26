Взрыв в Чернобыле 35 лет спустя: правда о крупнейшей в истории аварии на АЭС. Фото

В понедельник, 26 апреля, исполняется ровно 35 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС – крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики.

Четвертый энергоблок станции был полностью разрушен, вследствие чего произошел выброс радиации, по некоторым даннымэквивалентный 300 "Хиросимам". О событиях, произошедших треть века тому назад, и о последствиях катастрофы читайте далее в материале OBOZREVATEL.

26 апреля 1986 года, в 1:23 ночи на четвертом реакторе ЧАЭС прогремел мощный взрыв, разрушивший часть энергоблока и машинного зала.

Взрыв спровоцировал пожар, охвативший крышу третьего реактора. Практически сразу на место прибыли пожарные – огонь гасили до пяти утра. Очаг в середине четвертого реактора удалось потушить лишь 10 мая.

Радиоактивное облако после взрыва в Чернобыле накрыло не только Украину, Россию и Беларусь, но и территории многих стран Европы: Франции, Финляндии, Британии, Дании, Чехословакии, Норвегии, Швеции, Германии, Италии, Эстонии, Австрии, Греции, Словении, Румынии, Венгрии, Литвы, Латвии.

Изначально Кремль и руководство Украинской ССР скрывали факт катастрофы и масштаб ее последствий. Первой о повышенном уровне радиации сообщила Швеция, где на АЭС "Форсмарк" обнаружили радиоактивные частицы. Только 28 апреля, через два дня после взрыва, в СССР впервые официально сообщили об аварии.

В то время, когда зарубежные СМИ сообщали об угрозе для жизни людей и демонстрировали карту воздушных потоков, в Украине и Беларуси проходили праздничные первомайские демонстрации и гуляния.

Представители власти, принимавшие решение о сокрытии информации, впоследствии объясняли свои действия необходимостью предотвращения паники среди граждан. При этом уровень радиации, в частности в Киеве, по данным рассекреченных документов СБУ, превышал фоновый в десятки или сотни раз.

Эвакуация населения была запланирована на 26 апреля, однако по решению правительства СССР и ЦК КПСС отложена до 14:00 27 апреля.

Для сокращения объема багажа людям сказали, что они покидают свои жилища временно, на срок около трех дней, из-за чего в 30-километровой зоне до сих пор остаются личные вещи местных жителей.

Первых пожарных, прибывших на ЧАЭС, не предупредили об опасности радиоактивного дыма и обломков – они не думали, что гасят что-то большее, чем обычный пожар, и работали без противогазов. Это была бригада лейтенанта Владимира Правика, которыйпогиб через несколько дней от острой лучевой болезни, вызванной попавшей в дыхательные пути радиацией.

По данным "Гринпис", только среди ликвидаторов из-за аварии на ЧАЭС умерли десятки тысяч человек; около 165 тысяч получили инвалидность; в Европе зафиксированы 10 тысяч случаев врожденных патологий у новорожденных, а также 10 тысяч случаев рака щитовидной железы.

По данным ВОЗ, представленным в 2005 году, в конечном счете из-за катастрофы могли погибнуть до 4 тысяч человек.Считается, что большинство жизней унесли онкологические заболевания, вызванные радиацией.

Загрязненными в Украине оказались 2293 населенных пунктов, в которых на конец 1980-х проживало более 2,6 миллиона человек; из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 миллионов гектар земель. Так, аварию в Чернобыле называют крупнейшей за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

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