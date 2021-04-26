'Место памяти и силы'. Рассказываем, чем сейчас живет Чернобыльская зона. Фото и видео

26 апреля в Украине вспоминают 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Жизнь в уже бывшей зоне отчуждения кипит. Там взялись за ремонт центральных дорог, думают, что делать с крышей гостиницы "Полесье" в Припяти, так как зимой она треснула из-за большого снегопада.

Накануне годовщины мы побывали на ЧАЭС и рассказываем в материале OBOZREVATEL, какая в настоящее время ситуация на месте трагедии и что нового придумали для туристов.

В 2019 году четвертый реактор ЧАЭС накрыли специальной аркой, которая получила название "Укрытие-2". Ее цель – стать площадкой для дальнейшего разбора места взрыва в 1986 году. Здесь под обломками находится до 150 тонн радиоактивного топлива.

Чтобы попасть под "укрытый" реактор, нужно пройти дозиметрический пост. Далее одеть специальные бахилы, респиратор и перчатки. Обычная медицинская маска не подойдет.

Гражданские люди сюда попасть не могут – сюда есть только ход работникам ЧАЭС.

"Внутри не бегать, ничего не поднимать с земли", – сразу предупредил заместитель технического директора ЧАЭС Сергей Кондратенко.

Самый большой "враг" здесь – это пыль, которая может стать смертельной. Работники объясняют, если что-то отпадет с замурованного реактора – поднимется радиоактивное облако. Чтобы вывести, придется все помещения дезактивировать – а это время и большие затраты.

Под навесом 61-метровый реактор выглядит меньше, чем кажется. Все из панели, которыми отделаны стены. Их блеск играет злую шутку – кажется, что здание не так и велико.

Вернуться из-под укрытия можно также только через дозиметрический пост. Бахилы и респираторы нужно выбросить. Их потом утилизируют. А перчатки вымоют и отдадут работникам на станции.

Хотя объект официально и закрыт, сейчас здесь продолжает работать более 2,6 тыс. человек. 95% из них живут в Славутиче или Чернигове. Приезжают на работу вахтовым методом. Коронавирусом болеют около 350 человек.

Мертвый город Припять встречает дождем и периодическими выкриками гидов, которые контролируют туристов, чтобы те не лезли в здания.

Последняя новость из Припяти – зимой треснула крышу известного здания города-призрака – отель "Полесье". Аномальный снегопад также наделал беды в еще нескольких зданиях.

''Такая ситуация во многих домах – они фактически разваливаются. Никто их не будет ремонтировать, потому что необходимости нет'', – рассказали представители Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Однако теперь на некоторых стенах города появились новые граффити. Это проект "Ковчег Чернобыля" художника Дениса Копылова. Он изобразил различных животных со всего мира в разных уголках города.

В Припяти людей можно встретить только в трех точках. До сих пор здесь работает спецпрачечная, водокачка и контрольно-пропускной пункт. Остальные, кого здесь можно увидеть – это туристы.

Туризм в Чернобыльской зоне, особенно в Припять, за последние пять лет набрал массовые масштабы.

Гид Маргарита начала работать с посетителями зоны два года назад. Говорит, что приехала на экскурсию к подруге в 2017 году. Женщине настолько понравилось, что она осталась здесь. До этого работала учителем младших классов в селе в Здолбуновском районе Ривненской области.

"Мне так понравилось здесь, что я решила остались. Я здесь была 3 июля на экскурсии, и через год 3 июля подписала контракт на работу", – рассказала женщина.

И действительно – в Припяти слышно только крики гидов, которые ищут "своих" туристов и шум двигателей микроавтобусов.

"Мы хотим донести всем, что Чернобыль безопасен. Он является свидетельством того, что украинцы преодолели проблему и контролируют ситуацию. Зона меняется. И наша главная задача, чтобы у нее появился новый смысл и она превратилась из зоны отчуждения в зону возрождения", – пояснил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский.

По его словам, посещение зоны отчуждения – это не просто посещение туристического объекта, это эмоции.

"Приглашаем всех украинцев. Это место памяти, место силы, где каждый может вдохновиться, сделать выводы", – сказал замминистра.

С начала года в Припяти для туристов готовят новую локацию – покажут технику.

"Здесь представлена техника, которая принимала участие в ликвидации аварии. Эти машины дезактивированы. Транспорт, который получил большое количество радиации - сейчас на спецплощадке", – рассказал Максим Шевчук, заместитель председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Среди экспозиции – пожарные машины из Чернобыля, странные грузовики МАЗ и разнообразная спецтехника, которая орала, перекидывала и копала почву.

Но наибольший интерес вызвала у всех артиллерийская самоходка Су-152 времен Второй мировой войны. Ею выкорчевали деревья и опрокидывали землю, рассказали работники автопредприятия.

Здесь же можно увидеть разобранную технику – кабины, рамы или спецтехнику. Ее частично очистили от радиации.

''Советский заповедник'' – неофициальное название Чернобыля за последние пять лет.

В городе стоит едва ли не единственный в свободной Украине памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Улицы до сих пор имеют советские названия и именные таблички, а в столовых женщины носят белые накрахмаленные чепчики.

В Чернобыле сейчас проживает 60 самоселов. Более 5 тыс. человек живут вахтовым методом – 15 дней здесь, 15 дома. Это военные, полицейские, лесники и обслуживающим персонал. До катастрофы здесь проживало более 45 тыс. человек.

Сегодня работает пять магазинов, три кафе. Популярное среди туристов отделение "Укрпочты" закрылось с начала карантина. Отсюда любили отправлять открытки домой.

Сейчас жилыми выглядят только центральные улицы. Остальные – заросли плющом и деревьями. Над ними возвышаются лишь трубы теплотрасс, которые никто не демонтирует. Дома здесь начали показывать свои внутренности – стены обвалились, но трубы и проводка остались висеть.

Люди одеваются здесь в практические полувоенные костюмы, масок на улице никто не носит.

Строго здесь следят за курением. Очевидно это из-за прошлогодних пожаров. По словам главы Госагентства по управлении зоной Дениса Костюка, до сих пор остались места после лесных пожаров, где даже трава не растет.

Но есть и положительные новости. Впервые с 90-х годов, в зоне отчуждения начали ремонтировать дороги. Работают подрядчики Службы автомобильных дорог, которые восстанавливают главную магистраль с пропускного пункта ''Дитятки'' к ЧАЭС.

'' Мы полностью восстанавливаем здесь дорогу. К годовщине отремонтировано будет 40 км дороги. Старый асфальт завезем в Припять. Там немного посыплем дороги, потому что ездить стало невозможно'', – рассказал заместитель председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

С конца 2020 года Служба автомобильных дорог является балансодержателем почти 200 км дорог в зоне отчуждения.

Территория зоны отчуждения может стать территорией возможностей для бизнеса и инвесторов. В планах чиновников: разделить ее на кластеры – промышленный, туристический и биосферный. Все три направления имеют свой потенциал. В ближайшие месяцы заработает новое ядерное хранилище, уже работают солнечные электростанции. Для туристов обновляют инфраструктуру – восстанавливают дороги и открывают новые локации.