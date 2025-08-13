'Лето без войны': дети погибших и пленных военных отправились в лагерь в Карпатах

В эти выходные очередная группа - 62 ребенка из семей погибших, пленных и пропавших без вести военных из Киевской и Житомирской областей отправились в лагерь в Карпатах. В Буковеле их ждет насыщенная программа: экскурсии, творческие мастер-классы, встречи с художниками, спортивные секции и психологическая поддержка.

За три года организаторы повезли на отдых 4 тысячи детей из семей погибших, пленных и пропавших без вести украинских героев из разных областей Украины. В этом году планируют оздоровить более 650 детей. Финансовой поддержкой этого проекта помогают меценаты - компания "Украинская бронетехника", сообщается в сюжете "Еспресо" .

"Мы поддерживаем фонд с 2022 года. Это наш долг — заботиться об этих детях. Их родители совершили большой подвиг. А мы должны показать, что страна о них не забыла", — отметил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"С начала полномасштабной войны мы хотели поддержать семьи погибших, пленных и пропавших без вести так, как умеем — через оздоровление детей. Поэтому в 2022 году запустили инициативу "Лето без войны". И с тех пор ежегодно организуем для детей рекреационный отдых. Это не только Карпаты, а также поездки за корон, например Болгария и Греция", — говорит проджект-менеджер благотворительного фонда "Украинский фонд" "Мрія" Анастасия Заречная.