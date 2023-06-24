Летняя мобилизация в Украине: что нужно знать студентам и абитуриентам

В Украине было продолжено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Летом этого года, в частности, уже в июле, под нее могут попасть украинские абитуриенты.

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Это может произойти в так называемый промежуточный период. OBOZREVATEL расскажет, кому из студентов могут дать повестку, а кому нет.

Как известно, право на отсрочку от мобилизации получатели образования, согласно действующему украинскому законодательству, имеют только на время обучения. Поэтому в период, когда студенты официально не получают образование, их могут призвать в армию.

Студентов могут забрать в ВСУ в промежуточный период:

– когда мужчина-абитуриент поступает после окончания колледжа в университет;

– после окончания бакалаврата в вузе подает документы в магистратуру;

– после окончания высшего учебного заведения поступает в аспирантуру или докторантуру.

Повестки могут дать и тем студентам, которые по разным причинам были отчислены из учебных заведений.

Пока же у военнообязанного мужчины есть документ, подтверждающий, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения, его не будут призывать в ряды армии в рамках общей мобилизации.

Кого не будут мобилизовать:

– студентов ПТУ и училищ (получателей профессионально-технического образования);

– студентов вузов (получателей высшего образования);

– ассистентов-стажеров;

– аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах.

В то же время студенты могут мобилизоваться в ряды Сил обороны по собственному желанию. Для этого нужно написать соответствующее заявление в военкомате, после чего студенту предоставят академический отпуск на время службы.

Напомним, что под мобилизацию подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, однако существуют категории граждан, которых не могут призвать в службу. Мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации в Украине в июле и когда закончится военное положение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему в ТЦК требуют от мужчин явиться для уточнения данных. Эти приказы не новые – их выдают каждый раз, когда в Украине продлевают действие военного положения и мобилизации.

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