Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему требуют от мужчин явиться для уточнения данных

Несколько территориальных центров комплектования опубликовали приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок. Как выяснилось, эти приказы не новые – их выдают каждый раз, когда в Украине продолжают действие военного положения и мобилизации.

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Ситуацию разъяснили представители ТЦК Ивано-Франковска в Facebook. Там напомнили, что президент Владимир Зеленский подписал указ "Об всеобщей мобилизации" еще 24 февраля 2022 – в первый день полномасштабного вторжения России.

С того дня в Украине идет мобилизация и она не прекращалась.

"Такой приказ выдается каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины. Основная цель приказа – повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных", – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что во время визита в ТЦК и СП военнообязанному при себе необходимо иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки, документы, предоставляющие право на отсрочку.

"За уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность", – добавили в центре.

Ранее СМИ опубликовали приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК Романа Плитуса, в котором говорится о том, что все военнообязанные должны прибыть в городской ТЦК в 10-дневный срок. Такой же приказ опубликовали и в Оболонском районном РТЦК и СП в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчины, подлежащие мобилизации, не могут устроиться на работу на должность охранника. Соответствующее постановление вступило в силу с 21 июня.