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Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему требуют от мужчин явиться для уточнения данных

Ольга Липич
Общество
2 минуты
6,4 т.
Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему требуют от мужчин явиться для уточнения данных

Несколько территориальных центров комплектования опубликовали приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок. Как выяснилось, эти приказы не новые – их выдают каждый раз, когда в Украине продолжают действие военного положения и мобилизации.

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Ситуацию разъяснили представители ТЦК Ивано-Франковска в Facebook. Там напомнили, что президент Владимир Зеленский подписал указ "Об всеобщей мобилизации" еще 24 февраля 2022 – в первый день полномасштабного вторжения России.

С того дня в Украине идет мобилизация и она не прекращалась.

"Такой приказ выдается каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины. Основная цель приказа – повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных", – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что во время визита в ТЦК и СП военнообязанному при себе необходимо иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки, документы, предоставляющие право на отсрочку.

"За уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность", – добавили в центре.

Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему требуют от мужчин явиться для уточнения данных

Ранее СМИ опубликовали приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК Романа Плитуса, в котором говорится о том, что все военнообязанные должны прибыть в городской ТЦК в 10-дневный срок. Такой же приказ опубликовали и в Оболонском районном РТЦК и СП в Киеве.

Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему требуют от мужчин явиться для уточнения данных

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчины, подлежащие мобилизации, не могут устроиться на работу на должность охранника. Соответствующее постановление вступило в силу с 21 июня.

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