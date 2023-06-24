Кто не подлежит мобилизации в Украине в июле и когда закончится военное положение: разъяснение
Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия на нашей территории, в Украине была введена военная и проводится всеобщая мобилизация. Верховная Рада снова продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 18 августа 2023 года.
Под мобилизацию подлежатвоеннообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако и существуют категории граждан, которых не могут призвать в службу. Obozrevatel расскажет, кто из военнообязанных не подпадает под призыв.
Во время мобилизации не подлежат призыву военную службу следующие категории граждан:
- Граждане, работающие в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Граждане, которые по состоянию здоровья или возрасту признаны непригодными к военной службе.
- Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
- Многодетные мужчины и женщины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.
- Родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.
- Мужчины и женщины, которые находятся в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Также не вовлекаются в мобилизацию родители, на воспитании которых находятся:
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
- Совершеннолетний ребенок (18-23 года) с инвалидностью I или II группы.
Также не могут быть призваны на военную службу:
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.
- Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу.
- Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.
Напомним, что законом определены категории мужчин, которых могут мобилизовать только по собственному желанию. Среди них, в частности, лица с инвалидностью и родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей.
Напомним, в этом году студентов, которые учатся на дневной и дуальной форме обучения в украинских или зарубежных учебных заведениях, не будут призывать в армию. Однако они могут добровольно мобилизоваться.
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