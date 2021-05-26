Летние каникулы 2021 в Украине: в каких городах школы продолжат обучение в июне

Из-за карантина в части регионов Украины были продлены весенние каникулы и в результате отсрочены летние. Так, в частности, для прохождения необходимой программы учебный год в июне продолжится в школах таких городов, как Днепр, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Херсон, Черкассы, Чернигов, Тернополь, Полтава, Ривне, Львов, Одесса, Луцк и Кропивницкий.

Министерство образования Украины ежегодно дает свои рекомендации относительно дат каникул, однако, согласно закону, школы вправе корректировать их на свое усмотрение. Поэтому из-за сложной эпидемиологической ситуации и связанных с этим перерывов в обучении многие украинские школы продолжат образовательный процесс летом.

Как сообщает "Новая украинская школа", обучение в июне продолжится в школах таких городов:

Сумы – до 14 июня;

Львов – зависимо от школы до 28 мая, 4, 10 или 14 июня;

Черкассы – до 8 июня;

Киев – до 4 июня;

Хмельницкий – до 11 июня;

Тернополь – до 8 июня;

Полтава – до 9 июня;

Харьков – до 5 июня;

Кропивницкий – зависимо от школы дo 7 или до 14 июня;

Днепр – зависимо от школы до 28 мая, 11 июня или до конца июня;

Херсон – до 10 июня;

Луцк – до 30 мая, 4 или 16 июня;

Чернигов – до 4 июня;

Одесса – большинство школ продолжат обучение до 4 июня, часть – до 28 мая или до 8 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему родители против продолжения обучения в школах летом и на каких основаниях учебный год могут продлить. Также были названы даты последнего звонка в городах Украины и даты каникул до конца 2021 года.