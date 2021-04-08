Школьные каникулы до конца 2021 года в Украине: даты и где перешли на дистанционное обучение

Ближайшие каникулы в школах Украины – летние – продлятся с 1 июня по 31 августа включительно. Следующие, осенние, в новом 2021-2022 учебном году запланированы на 25-31 октября.

Зимние каникулы ориентировочно начнутся 27 декабря и продлятся до 9 января 2022 года. Так, Министерство образования ежегодно дает свои рекомендации относительно дат каникул. Однако согласно закону, учебные заведения могут корректировать их на свое усмотрение.

В частности, на даты и продолжительность каникул могут влиять эпидемическая ситуация, в том числе уровень заболеваемости COVID-19, погодные условия, региональные особенностей и другие факторы, в зависимости от которых школы могут менять даты отдыха детей, назначать дополнительные каникулы или карантин.

Если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или работающих, а также в случае превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ учебное заведение уходит на вынужденный карантин.

По состоянию на 8 апреля в "красной" зоне находятся 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская. С 9 апреля к ним присоединяются Запорожская и Хмельницкая области.

В Ивано-Франковске, Харькове и Житомире с 5 апреля младшая школа (1-4 классы) возобновила полноценное обучение. Ученики 5-11 классов учатся дистанционно. Детские сады работают в обычном режиме.

В Чернигове с 8 апреля действует усиленный карантин. С 12 апреля дополнительно к школам закрывают и детские сады – посещать их смогут лишь дети работников медицины.

В Виннице и Николаеве карантин ужесточили с 3 по 12 апреля. Ученики 1-11 классов учатся в дистанционном режиме.

На Закарпатье образовательный процесс также приостановлен. Школьники находятся на дистанционном обучении.

Во Львове до 12 апреля обучение в школах проходит дистанционно. В детских садах работают лишь дежурные группы.

В Киеве с 5 по 16 апреля школы и детские сады закрыты на карантин. Все школьники учатся дистанционно. В области рекомендовано приостановить образовательный процесс в детских садах, школах и других учебных заведениях.

В Одессе ученики 5-11 классов находятся на онлайн-обучении, а начальные классы – на очном.

В Полтавской области карантин усилили с 3 по 17 апреля. В обычном режиме работают только детские сады и начальная школа, все остальные учебные заведения – на дистанционном обучении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жесткий локдаун могут продлить до 15 мая, если ситуация с заболеваемостью коронавируса не улучшится. Такое решение может быть связано с тем, что в мае ожидаются продолжительные выходные.