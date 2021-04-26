В школах Украины могут продлить учебный год за счет летних каникул: от чего зависит и почему родители против

Украинские школьники из-за эпидемии коронавируса и усиления карантинных ограничений часто переходили на дистанционную форму обучения. Их родители жалуются, что детям такой формат навредил. Мол, они якобы плохо учились и выучили меньше материала, чем могли бы.

В то же время законодательство дает возможность продолжить учебный год в школах при необходимости. Следовательно, такой шаг урезал бы длительность летних каникул.

OBOZREVATEL разобрался, на каких основаниях можно изменить сроки учебного года и нужно ли это делать в Украине.

В соответствии с Законом "Об образовании", ученики должны учиться в школе не менее 175 дней. Министерство образования может дать рекомендации районным департаментам, а там уже школы самостоятельно определяют, будут ли они продолжать учебный год или нет. Однако продолжать учебный год не обязательно в формате уроков. Это могут быть:

экскурсии;

индивидуальные консультации;

групповые занятия.

Сейчас МОН не выдавало официальное письмо со своими рекомендациями, но школы имеют автономию на такие решения. В комментарии OBOZREVATEL образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заверил, что в правовом смысле нет оснований продолжать учебный год, а в условиях коронавируса в учебном процессе появилась куда большая проблема – качество образования.

"Нет формально оснований продолжать учебный год. Чисто в правовом смысле нет. Здесь есть другой вопрос, более важный. Мы до сих пор не понимаем вообще, сколько дети потеряли, весь мир не понимает. Вот в этом компоненте образовательной программы есть такие невыполненные фрагменты, надо понимать, что нам с этим делать. Следующая задача перед образованием – это понять, что происходит, проанализировать новый опыт и планировать, как мы будем компенсировать этот разрыв и потери во время пандемии", – сказал Горбачев.

Когда по стране вводились первые онлайн-уроки и школьники переходили на дистанционное обучение, то для детей это была радость, для учителей вызов, а для министерства – куча задач по организации образовательного процесса. А уже сейчас родители жалуются на такое обучение, подчеркивая, что дети вообще перестали учиться.

"Обучение этот год проходило у каждого по-разному. Есть много жалоб на дистанционку. Трудно было для учителей, школьников начальной школы. Вы же видите, что даже красная зона в Киеве была, но пытались чтобы начальная школа ходила все равно, потому что для первоклашек – не вариант сидеть дома", – сказал OBOZREVATEL член комитета по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.

Однако родители первоклассников вообще жалеют, что в условиях пандемии отдали детей в школу, ведь учить их пришлось самим. И все же хотят, чтобы учебный год завершился, а не был продлен.

"Моя дочь пошла в первый класс, но половину учебного года мы просидели дома. Я не найду слов, чтобы описать этот сплошной кошмар. Онлайн-уроков для них нет, нам только присылают задания. Я стараюсь все делать с ребенком, но вы попробуйте ее в домашней обстановке заставить учиться. Да и я не учитель. А потом слушаю, что она ничего не знает и не умеет на свой возраст. Если бы знала, что так будет, то лучше бы сдала ее в школу на год позже", – поделилась с OBOZREVATEL мама первоклассницы Алена Марк.

Женщина уверяет, что не готова к продлению учебного года, ведь хочет сама, будто ребенок, чтобы школа скорее закончилась. Говорит, что устала от дистанционного обучения, как она, так и дочь. Среди жалоб:

ребенок не слушает родителей так, как учителя;

родители не знают, как подать учебную информацию;

отсутствие достаточного времени для занятий с ребенком, ведь никто не отменял работу;

отсутствуют полноценные социальные связи с одноклассниками, коллективом.

Жалуются на дистанционное обучение и родители старших детей. Однако они также не соглашаются на вариант, чтобы учебный год был продлен.

"Мой сын все восемь лет был отличником. В этом году он девятиклассник и обучение на дому пошло ему не на пользу. Учиться было труднее, много факторов отвлекало его от уроков. У нас есть маленький ребенок, ему приходилось ухаживать за ним, пока мы на работе. Да и то, что отменили ГИА, немного расслабило его. Лучше пусть уже кончится этот учебный год, чем еще мучиться и учителям и детям", – сказала Людмила Ткаченко.

Следовательно, и родители и образовательные эксперты не поддерживают продление учебного года в Украине. Есть законные возможности это сделать у каждого учебного заведения отдельно, но оснований пока нет. Очевидно, что уровень знаний детей из-за дистанционного обучения ухудшился, но решать эту проблему надо не продолжением учебного года, а анализом образовательного процесса и внедрением изменений.