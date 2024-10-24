Летнее время будет? Зеленский не планирует подписывать закон, отменяющий перевод часов – ВВС

Украина перейдет на зимнее время (то есть на час "назад") в ночь на воскресенье, 27 октября. Согласно законопроекту №4201, принятого Верховной Радой, перевода часов на летнее время после этого уже не будет – однако документ до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский.

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В ВВС со ссылкой на два источника в ОП заявили, что свою подпись глава государства ставить не планирует и в будущем. То есть закон может так и не вступить в силу.

Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении за проект Закона "Об исчислении времени в Украине" 16 июля. 21 августа его подписал председатель парламента Руслан Стефанчук. В тот же день документ был отправлен на подпись Зеленскому.

Законопроект №4201 говорит о том, что в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

"Не планирует президент подписывать", – сказал журналистам один из собеседников.

Кстати, сроки ветирования закона уже истекли. Второй неназваный источник объяснил, почему так произошло: "Спикер это протянул, это его идея, потому, чтобы его не оскорблять, вето не будет, но и подписи не будет".

Он добавил, что Зеленский не поддерживает закон, потому что все посчитали и увидели минусы для экономики – "вылезли убытки в несколько миллиардов". Кроме того, лидер государства обратил внимание на петиции, с которыми выступали украинцы.

Напомним, что против отмены перевода часов выступали члены Академии наук высшей школы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 октября 2024 года в 04:00 часы нужно перевести на один час назад – на 03:00, что даст всем дополнительный час сна.

– О том, как узнать точное время в интернете, с помощью мобильного и стационарного телефонов – читайте по ссылке.

– Переход на зимнее время может вызвать у многих людей дискомфорт и нарушение сна. Однако благодаря правильному подходу можно минимизировать негативные последствия.

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