Перевод часов в Украине: как узнать точное время

В ночь с 26 на 27 октября Украина в последний раз перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

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Хотя большинство современных гаджетов выполнили эту процедуру автоматически, у некоторых пользователей могут возникнуть трудности с настройкой времени на механических часах или старых устройствах. OBOZ.UA предлагает узнать, какой час, если ваши часы не переводят время автоматически.

Как узнать точное время?

В Интернете

Самый быстрый и простой способ узнать точное время – это использовать поисковую систему Google. Достаточно ввести в поисковую строку запрос "точное время в (название вашего города)", и вы сразу получите ответ.

С помощью мобильного телефона

Большинство мобильных операторов Украины предоставляют услугу для определения точного времени. Чтобы воспользоваться ею, необходимо набрать на своем смартфоне или мобильном телефоне специальный код *160# и нажать кнопку вызова. Через некоторое время вы получите SMS с точным временем и датой.

Со стационарного телефона

Если у вас есть стационарный телефон, вы можете позвонить по телефону 121. Этот номер предоставляет информацию о точном времени. Следует отметить, что для звонков с мобильного телефона на этот номер может взиматься дополнительная плата.

Если ваши часы, смартфон или другое устройство не изменили время автоматически, вам нужно будет сделать это вручную. Инструкция по настройке времени зависит от модели устройства. Обычно необходимую информацию можно найти в инструкции по эксплуатации или на официальном сайте производителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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